Вірменія та Азербайджан домовилися про обмін полоненими та "жести доброї волі"

Вірменія та Азербайджан заявили про намір врегулювати відносини, сподіваючись досягти "довгоочікуваного миру"

Нікол Пашинян та Ільхам Алієв (Фото: Олексій Дружинін/ЄРА)

Азербайджан та Вірменія домовилися про обмін військовополоненими та прагнення врегулювати відносини між країнами. Про це йдеться у спільній заяві апарату прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна та президента Азербайджану Ільхама Алієва.

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У документі йдеться, що обидві країни "згодні з тим, що існує історична можливість досягти довгоочікуваного миру в регіоні".

"Дві держави підтверджують свій намір врегулювати відносини та укласти мирний договір, заснований на повазі до принципів суверенітету та територіальної цілісності", – сказано в заяві.

В результаті переговорів було досягнуто домовленості про те, що Баку звільняє 32 вірменських військовослужбовців, а Єреван – двох азербайджанських військових.

Також в якості жесту доброї волі Вірменія підтримала заявку Азербайджану на проведення 29-ї сесії Конференції сторін рамкової конвенції ООН про зміну клімату (COP29) і зняла свою кандидатуру.

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Азербайджан, у свою чергу, в якості жесту доброї волі підтримав кандидатуру Вірменії, висунуту в члени Бюро Східноєвропейської групи держав СОР.

У заяві сказано, що країни продовжать обговорення питання щодо реалізації додаткових заходів для зміцнення довіри, які будуть реалізовані у найближчому майбутньому. Вірменія та Азербайджан також закликатимуть міжнародну спільноту підтримати їхні зусилля.

У 2023 році в ході дводенної операції Азербайджан досяг остаточної капітуляції НКР.

З 1 січня 2024 року невизнана Нагірно-Карабахська республіка офіційно припиняє своє існування.

Азербайджан повернув собі контроль над регіоном через 32 роки після проголошення "незалежності" НКР і активно затримував його колишнє керівництво, зокрема "главу уряду" Варданяна, колишнього "міністра оборони" Мнацаканяна, колишнього "президента" Арутюняна.

З Нагірного Карабаху виїхало майже все вірменське населення.

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