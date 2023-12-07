Вірменія та Азербайджан домовилися про обмін полоненими та "жести доброї волі"
Азербайджан та Вірменія домовилися про обмін військовополоненими та прагнення врегулювати відносини між країнами. Про це йдеться у спільній заяві апарату прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна та президента Азербайджану Ільхама Алієва.
У документі йдеться, що обидві країни "згодні з тим, що існує історична можливість досягти довгоочікуваного миру в регіоні".
"Дві держави підтверджують свій намір врегулювати відносини та укласти мирний договір, заснований на повазі до принципів суверенітету та територіальної цілісності", – сказано в заяві.
В результаті переговорів було досягнуто домовленості про те, що Баку звільняє 32 вірменських військовослужбовців, а Єреван – двох азербайджанських військових.
Також в якості жесту доброї волі Вірменія підтримала заявку Азербайджану на проведення 29-ї сесії Конференції сторін рамкової конвенції ООН про зміну клімату (COP29) і зняла свою кандидатуру.
Читайте також: В Азербайджані призначено дострокові президентські вибори після звільнення Карабаха
Азербайджан, у свою чергу, в якості жесту доброї волі підтримав кандидатуру Вірменії, висунуту в члени Бюро Східноєвропейської групи держав СОР.
У заяві сказано, що країни продовжать обговорення питання щодо реалізації додаткових заходів для зміцнення довіри, які будуть реалізовані у найближчому майбутньому. Вірменія та Азербайджан також закликатимуть міжнародну спільноту підтримати їхні зусилля.
- У 2023 році в ході дводенної операції Азербайджан досяг остаточної капітуляції НКР.
- З 1 січня 2024 року невизнана Нагірно-Карабахська республіка офіційно припиняє своє існування.
- Азербайджан повернув собі контроль над регіоном через 32 роки після проголошення "незалежності" НКР і активно затримував його колишнє керівництво, зокрема "главу уряду" Варданяна, колишнього "міністра оборони" Мнацаканяна, колишнього "президента" Арутюняна.
- З Нагірного Карабаху виїхало майже все вірменське населення.
Читайте також: Пашинян заявив, що Вірменія готова підписати мир із Азербайджаном до кінця року: умови