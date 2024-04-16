Армия РФ недосчитается 920 военных, 16 артсистем и девяти танков: Генштаб обновил потери
За минувшие сутки российские оккупанты потеряли примерно 920 военных, 16 артиллерийских систем, 13 бронемашин и другую военную технику. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери России на 16 апреля 2024 года ориентировочно составили:
→ личного состава – около 455 340 (+920);
→ танков – 7189 (+9);
→ боевых бронированных машин – 13 809 (+13);
→ артиллерийских систем – 11 609 (+16);
→ РСЗО − 1046 (+0);
→ средств ПВО – 759 (+1);
→ самолетов – 347 (+0);
→ вертолетов − 325 (+0);
→ БпЛА оперативно-тактического уровня – 9277 (+11);
→ крылатых ракет − 2092 (+0);
→ кораблей/катеров − 26 (+0);
→ подлодок – 1 (+0);
→ автомобильной техники и автоцистерн – 15 563 (+53);
→ специальной техники – 1908 (+0).
- 22 марта 2024 года командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк заявил, что Россия создает новую группировку из более 100 000 человек для возможного наступления.
- 3 апреля генеральный секретарь НАТО Столтенберг заявил, что Россия постоянно наращивает военную мощь, а также готова жертвовать большим количеством людей и вооружений за незначительные продвижения на фронте.
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