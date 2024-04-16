Армия РФ недосчитается 920 военных, 16 артсистем и девяти танков: Генштаб обновил потери

Общие потери россиян в живой силе составили 455 340 человек

Уничтоженная техника РФ (Фото: Генштаб)

За минувшие сутки российские оккупанты потеряли примерно 920 военных, 16 артиллерийских систем, 13 бронемашин и другую военную технику. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

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Общие боевые потери России на 16 апреля 2024 года ориентировочно составили:

→ личного состава – около 455 340 (+920);

→ танков – 7189 (+9);

→ боевых бронированных машин – 13 809 (+13);

→ артиллерийских систем – 11 609 (+16);

→ РСЗО − 1046 (+0);

→ средств ПВО – 759 (+1);

→ самолетов – 347 (+0);

→ вертолетов − 325 (+0);

→ БпЛА оперативно-тактического уровня – 9277 (+11);

→ крылатых ракет − 2092 (+0);

→ кораблей/катеров − 26 (+0);

→ подлодок – 1 (+0);

→ автомобильной техники и автоцистерн – 15 563 (+53);

→ специальной техники – 1908 (+0).

22 марта 2024 года командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк заявил, что Россия создает новую группировку из более 100 000 человек для возможного наступления.

3 апреля генеральный секретарь НАТО Столтенберг заявил, что Россия постоянно наращивает военную мощь, а также готова жертвовать большим количеством людей и вооружений за незначительные продвижения на фронте.

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