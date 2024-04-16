Армія РФ недорахується 920 військових, 16 артсистем та дев’яти танків: Генштаб оновив втрати

Знищена техніка РФ (Фото: Генштаб)

За минулу добу російські окупанти втратили приблизно 920 військових, 16 артилерійських систем, 13 бронемашин та іншу військову техніку. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.

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Загальні бойові втрати Росії на 16 квітня 2024 року орієнтовно склали:

→ особового складу − близько 455 340 (+920);

→ танків − 7189 (+9);

→ бойових броньованих машин − 13 809 (+13);

→ артилерійських систем − 11 609 (+16);

→ РСЗВ − 1046 (+0);

→ засобів ППО − 759 (+1);

→ літаків − 347 (+0);

→ гелікоптерів − 325 (+0);

→ БпЛА оперативно-тактичного рівня − 9277 (+11);

→ крилатих ракет − 2092 (+0);

→ кораблів/катерів − 26 (+0);

→ підводних човнів − 1 (+0);

→ автомобільної техніки та автоцистерн − 15 563 (+53);

→ спеціальної техніки − 1908 (+0).

22 березня 2024 року командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк заявив, що Росія створює нове угруповання з понад 100 000 осіб для можливого наступу.

3 квітня генеральний секретар НАТО Столтенберг заявив, що Росія постійно нарощує військову міць, а також готова жертвувати великою кількістю людей та озброєнь за незначні просування на фронті.

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