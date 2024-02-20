Армия России продолжает нести рекордные потери. Более 1200 человек и очень много техники
Российская армия потеряла 1230 солдат и офицеров, 85 единиц техники, а также 42 артиллерийские системы за сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Утром военные заявляли о 81 боевом столкновении за сутки, россияне наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Старомайорского и Работино.
Общие потери врага за время большой войны составили:
— личного состава — 404 950 (+1230),
— танков — 6503 (+5),
— боевых бронированных машин — 12 268 (+36),
— артиллерийских систем — 9773 (+40),
— РСЗО — 988 (+2),
— средства ПВО — 675 (+1),
— самолетов — 338 (+2),
— вертолетов — 325,
— БпЛА оперативно-тактического уровня — 7521 (+61),
— крылатые ракеты — 1902 (+3),
— корабли/катера — 25,
— подлодки — 1,
— автомобильной техники и автоцистерн — 12 805 (+38),
— специальная техника — 1551 (+6).
- 17 февраля главнокомандующий ВСУ Сырский объявил, что украинские войска отступили из Авдеевки, чтобы не допустить лишних потерь.
- Командующий ОСГВ "Таврия" Тарнавский заявил, что вывод подразделений происходил с учетом различных сценариев, однако часть военных попала в плен РФ. В 3 ОШБр говорят, что у них были только единичные случаи попадания в плен – а не на уровне подразделений, взводов и отделений, как об этом заявляют россияне.
- 17 февраля стало известно, что россияне якобы расстреляли раненых пленных ВСУ в Авдеевке. В ВСУ проверяют информацию. Прокуратура приступила к расследованию по этому факту, а также по факту расстрела двух пленных ВСУ в районе Бахмута.
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