Армия России продолжает нести рекордные потери. Более 1200 человек и очень много техники

Вооруженные Силы Украины "отминусовали" еще 1230 российских оккупантов за сутки боев на фронте

Украинская БМП (Фото: 110 ОМБр/Facebook)

Российская армия потеряла 1230 солдат и офицеров, 85 единиц техники, а также 42 артиллерийские системы за сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Утром военные заявляли о 81 боевом столкновении за сутки, россияне наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Старомайорского и Работино.

Общие потери врага за время большой войны составили:

— личного состава — 404 950 (+1230),

— танков — 6503 (+5),

— боевых бронированных машин — 12 268 (+36),

— артиллерийских систем — 9773 (+40),

— РСЗО — 988 (+2),

— средства ПВО — 675 (+1),

— самолетов — 338 (+2),

— вертолетов — 325,

— БпЛА оперативно-тактического уровня — 7521 (+61),

— крылатые ракеты — 1902 (+3),

— корабли/катера — 25,

— подлодки — 1,

— автомобильной техники и автоцистерн — 12 805 (+38),

— специальная техника — 1551 (+6).

17 февраля главнокомандующий ВСУ Сырский объявил, что украинские войска отступили из Авдеевки, чтобы не допустить лишних потерь.

Командующий ОСГВ "Таврия" Тарнавский заявил, что вывод подразделений происходил с учетом различных сценариев, однако часть военных попала в плен РФ. В 3 ОШБр говорят, что у них были только единичные случаи попадания в плен – а не на уровне подразделений, взводов и отделений, как об этом заявляют россияне.

17 февраля стало известно, что россияне якобы расстреляли раненых пленных ВСУ в Авдеевке. В ВСУ проверяют информацию. Прокуратура приступила к расследованию по этому факту, а также по факту расстрела двух пленных ВСУ в районе Бахмута.

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