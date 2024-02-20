Армія Росії продовжує зазнавати рекордних втрат. Понад 1200 осіб та дуже багато техніки

Збройні Сили України "відмінусували" ще 1230 російських окупантів за добу боїв на фронті

Українська БМП (Фото: 110 ОМБр/Facebook)

Російська армія втратила 1230 солдатів та офіцерів, 85 одиниць техніки, а також 42 артилерійські системи за добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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Вранці військові заявляли про 81 бойове зіткнення за добу, росіяни наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Старомайорського та Роботиного.

Загальні втрати ворога під час великої війни склали:

- особового складу – 404 950 (+1230),

- танків – 6503 (+5),

- бойових броньованих машин – 12 268 (+36),

- артилерійських систем – 9773 (+40),

- РСЗВ – 988 (+2),

- засобів ППО – 675 (+1),

- літаків – 338 (+2),

- вертольотів – 325,

- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7521 (+61),

- крилатих ракет – 1902 (+3),

- кораблів/катерів – 25,

- підводних човнів – 1,

- автомобільної техніки та автоцистерн – 12 805 (+38),

- спеціальної техніки – 1551 (+6).

17 лютого головнокомандувач ЗСУ Сирський оголосив, що українські війська відступили з Авдіївки, аби не допустити зайвих втрат.

Командувач ОСУВ "Таврія" Тарнавський заявив, що виведення підрозділів відбувалося з урахуванням різних сценаріїв, проте частина військових потрапила в полон РФ. У 3 ОШБр кажуть, що вони мали лише поодинокі випадки потрапляння в полон – а не на рівні підрозділів, взводів та відділень, як про це заявляють росіяни.

17 лютого стало відомо, що росіяни нібито розстріляли поранених полонених ЗСУ в Авдіївці. У ЗСУ перевіряють інформацію. Прокуратура розпочала розслідування за цим фактом, а також за фактом розстрілу двох полонених ЗСУ у районі Бахмута.

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