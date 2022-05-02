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Артиллерия накрыла склад боеприпасов врага: уничтожено много техники – ОК Восток

Цей матеріал також доступний українською
02.05.2022, 05:44
Артиллерия накрыла склад боеприпасов врага: уничтожено много техники – ОК Восток - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

1 мая украинские военные обнаружили склад боеприпасов российских оккупантов, после этого его уничтожила артиллерия. Об этом сообщает оперативное командование "Восток".

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Как отмечается, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" украинские воины отразили пять атак российских войск.

"Также было обнаружено место хранения боекомплекта оккупантов, после чего артиллерийские подразделения нанесли огневое поражение", – говорится в сообщении.

В результате боевых действий 1 мая уничтожено:

- личного состава – 57;
- танков – 1;
- БМП – 5;
- БТР – 5;
- МТЛБ – 2;
- артиллерийских систем – 6;
- АТТ – 3;
- БПЛА – 4.

  • 1 мая российские оккупанты продолжили попытки наступать в направлении Гуляйполя, успеха не имели
  • На южном направлении ВСУ не позволили российским оккупантам продвинуться в сторону Николаева, уничтожили 35 врагов и семь единиц техники.
  • Противовоздушная оборона ВСУ уничтожила 10 российских беспилотников "Орлан-10".

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Наталия Медведева
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