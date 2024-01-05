Атака на Киев. Саперы обезвредили боевую часть баллистической ракеты "Кинжал" – фото

Обезвреживание боевой части аэробаллистической гиперзвуковой ракеты "Кинжал" (Фото: ГСЧС)

5 января в Киеве саперы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям обезвредили боевую часть вражеской аэробаллистической гиперзвуковой ракеты типа "Кинжал". Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

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Пиротехники работали в Шевченковском районе Киева и обезвредили боевую часть ракеты "Кинжал".

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Обезвреживание боевой части

Обезвреживание боевой части

Россия совершила массированную ракетную атаку по Украине утром 2 января 2024 года. Оккупанты массированно атаковали Киев аэробаллистическими ракетами "Кинжал" – есть разрушения и пострадавшие, возникли проблемы со светом и водоснабжением.

По состоянию на 3 января было известно о 54 пострадавших в Киеве в результате российской массированной ракетной атаки. Среди них — ученая, профессор кафедры экологии Людмила Шевцова, которая преподавала в Киево-Могилянской академии.

Тогда же главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный заявил, что все 10 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" были сбиты системой противовоздушной обороны Patriot, однако "нет никаких оснований полагать, что враг здесь остановится".

Также 2 января оккупанты массированно ударили ракетами по Харькову: мэр сообщил о нескольких прилетах в центре города в районах жилой застройки, есть пострадавшие. Тогда же полиция Харьковской области уточнила, что Россия атаковала город баллистическими ракетами "Искандер-М".

В Харькове по состоянию на утро 3 января было известно о 62 пострадавших в результате массированной ракетной атаки россиян.

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