Атака на Київ. Сапери знешкодили бойову частину балістичної ракети "Кинджал" – фото

Знешкодження бойової частини аеробалістичної гіперзвукової ракети "Кинджал" (Фото: ДСНС)

5 січня у Києві сапери Державної служби України з надзвичайних ситуацій знешкодили бойову частину ворожої аеробалістичної гіперзвукової ракети типу "Кинджал". Про це повідомила пресслужба ДСНС.

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Піротехніки працювали у Шевченківському районі Києва та знешкодили бойову частину ракети "Кинджал".

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Знешкодження бойової частини "Кинджалу" у Києві (Фото: ДСНС)

Знешкодження бойової частини "Кинджалу" у Києві (Фото: ДСНС)

Росія здійснила масовану ракетну атаку по Україні вранці 2 січня 2024 року. Окупанти масовано атакували Київ аеробалістичними ракетами "Кинджал" – є руйнування та постраждалі, виникли проблеми зі світлом та водопостачанням.

Станом на 3 січня було відомо про 54 постраждалих у Києві внаслідок російської масованої ракетної атаки. Серед них — науковиця, професорка катедри екології Людмила Шевцова, яка викладала у Києво-Могилянській академії.

Тоді ж головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний заявив, що усі 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" було збито системою протиповітряної оборони Patriot, однак "немає жодних підстав вважати, що ворог тут зупиниться".

Також 2 січня окупанти масовано вдарили ракетами по Харкову: мер повідомив про кілька прильотів у центрі міста в районах житлової забудови, є постраждалі. Тоді ж поліція Харківської області уточнила, що Росія атакувала місто балістичними ракетами типу "Іскандер-М".

У Харкові станом на ранок 3 січня було відомо про 62 постраждалих унаслідок масованої ракетної атаки росіян.

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