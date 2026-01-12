"Атака" на резиденцию Путина: теперь Трамп заявил, что не знает, правда ли это
Президент США Дональд Трамп заявил, что не знает, была ли "украинская атака" на резиденцию российского диктатора Владимира Путина на Валдае. Об этом американский руководитель рассказал в интервью изданию The New York Times, взятом 7 января.
Журналист спросил Трампа, по-прежнему ли он доверяет Путину после инцидента, когда тот заявил, что Украина якобы выпустила ракету по его дому (российская сторона утверждала об "атаке" беспилотников. – Ред.), а в то же время американская разведка указывает, что этого не было.
В ответ президент США упомянул, как в день записи интервью российские корабли "ужасно быстро убежали" во время того, как США задерживали "теневой" танкер Bella 1, шедший из Венесуэлы под российским флагом.
У политика переспросили, почему диктатор РФ не сказал ему правду об "атаке" на свою резиденцию.
"Я не знаю. Я не знаю, была ли это правда или нет. Он сказал мне, что его дом был атакован [...] что меня бы не порадовало", – ответил Трамп.
Он не привел других деталей, поскольку тему прервал телефонный звонок.
Следует заметить, что еще 5 января президент США заявлял, что не верит в "украинскую атаку" по резиденции Путина.
- 29 декабря глава кремлевской дипломатии Лавров заявил, что украинские дроны якобы пытались атаковать резиденцию Путина на Валдае. Президент Зеленский назвал его слова ложью.
- В тот же день Трамп заявил, что Путин рассказал ему о якобы атаке на его резиденцию. Президент США заявил, что "это нехорошо".
- СВР заявила, что Россия проводит информационную операцию для срыва договоренностей, достигнутых между главами Украины и США.
- 9 января Минобороны РФ использовало выдуманную "атаку" по Валдаю как "предлог" для удара ракетой "Орешник" по Львовской области, совершенного накануне.
