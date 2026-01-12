"Атака" на резиденцию Путина: теперь Трамп заявил, что не знает, правда ли это

Владимир Путин и Дональд Трамп во время саммита на Аляске, 15 августа 2025 года (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп заявил, что не знает, была ли "украинская атака" на резиденцию российского диктатора Владимира Путина на Валдае. Об этом американский руководитель рассказал в интервью изданию The New York Times, взятом 7 января.

Журналист спросил Трампа, по-прежнему ли он доверяет Путину после инцидента, когда тот заявил, что Украина якобы выпустила ракету по его дому (российская сторона утверждала об "атаке" беспилотников. – Ред.), а в то же время американская разведка указывает, что этого не было.

В ответ президент США упомянул, как в день записи интервью российские корабли "ужасно быстро убежали" во время того, как США задерживали "теневой" танкер Bella 1, шедший из Венесуэлы под российским флагом.

У политика переспросили, почему диктатор РФ не сказал ему правду об "атаке" на свою резиденцию.

"Я не знаю. Я не знаю, была ли это правда или нет. Он сказал мне, что его дом был атакован [...] что меня бы не порадовало", – ответил Трамп.

Он не привел других деталей, поскольку тему прервал телефонный звонок.

Следует заметить, что еще 5 января президент США заявлял, что не верит в "украинскую атаку" по резиденции Путина.