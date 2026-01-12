"Атака" на резиденцію Путіна: тепер Трамп заявив, що не знає, чи це правда
Президент США Дональд Трамп заявив, що не знає, чи була "українська атака" на резиденцію російського диктатора Володимира Путіна на Валдаї. Про це американський керівник розповів в інтерв'ю виданню The New York Times, узятому 7 січня.
Журналіст запитав Трампа, чи все ще він довіряє Путіну після інциденту, коли той заявив, що Україна буцімто випустила ракету по його будинку (російська сторона стверджувала про "атаку" безпілотників. – Ред.), а натомість американська розвідка вказує, що цього не було.
У відповідь президент США згадав, як у день запису інтерв'ю російські кораблі "страшенно швидко втекли" під час того, як США затримували "тіньовий" танкер Bella 1, що йшов з Венесуели під російським прапором.
У політика перепитали, чому диктатор РФ не сказав йому правду про "атаку" на свою резиденцію.
"Я не знаю. Я не знаю, чи це була правда, чи ні. Він сказав мені, що його будинок був атакований [...] що мене б не порадувало", – відповів Трамп.
Він не навів інших деталей, оскільки тему перервав телефонний дзвінок.
Слід зауважити, що ще 5 січня президент США заявляв, що не вірить в "українську атаку" по резиденції Путіна.
- 29 грудня глава кремлівської дипломатії Лавров заявив, що українські дрони нібито намагалися атакувати резиденцію Путіна на Валдаї. Президент Зеленський назвав його слова брехнею.
- Того самого дня Трамп заявив, що Путін розповів йому про нібито атаку на його резиденцію. Президент США заявив, що "це недобре".
- СЗР заявила, що Росія проводить інформаційну операцію для зриву домовленостей, досягнутих між главами України і США.
- 9 січня Міноборони РФ використало вигадану "атаку" по Валдаю як "привід" для удару ракетою "Орєшнік" по Львівській області, здійсненого напередодні.
Коментарі (0)