"Атака" на резиденцію Путіна: тепер Трамп заявив, що не знає, чи це правда

Володимир Путін та Дональд Трамп під час саміту на Алясці, 15 серпня 2025 року (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп заявив, що не знає, чи була "українська атака" на резиденцію російського диктатора Володимира Путіна на Валдаї. Про це американський керівник розповів в інтерв'ю виданню The New York Times, узятому 7 січня.

Журналіст запитав Трампа, чи все ще він довіряє Путіну після інциденту, коли той заявив, що Україна буцімто випустила ракету по його будинку (російська сторона стверджувала про "атаку" безпілотників. – Ред.), а натомість американська розвідка вказує, що цього не було.

У відповідь президент США згадав, як у день запису інтерв'ю російські кораблі "страшенно швидко втекли" під час того, як США затримували "тіньовий" танкер Bella 1, що йшов з Венесуели під російським прапором.

У політика перепитали, чому диктатор РФ не сказав йому правду про "атаку" на свою резиденцію.

"Я не знаю. Я не знаю, чи це була правда, чи ні. Він сказав мені, що його будинок був атакований [...] що мене б не порадувало", – відповів Трамп.

Він не навів інших деталей, оскільки тему перервав телефонний дзвінок.

Слід зауважити, що ще 5 січня президент США заявляв, що не вірить в "українську атаку" по резиденції Путіна.