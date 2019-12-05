Аваков и Хомчак пришли к Баканову поговорить о "Нормандии": фото

В Службе безопасности Украины прошло совещание руководства силовых ведомств: готовились к предстоящей встрече лидеров нормандского формата, которая состоится 9 декабря в Париже. Об этом рассказали в пресс-центре СБУ.
Обсуждались "возможные пути решения конфликта на востоке", а также вопрос реинтеграции временно оккупированных территорий.
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В совещании приняли участие:
– глава СБУ Иван Баканов;
– секретарь СНБО Алексей Данилов;
– министр внутренних дел Арсен Аваков;
– председатель Госпогранслужбы Сергей Дейнеко;
– начальник Главного управления разведки Василий Бурба;
– начальник Генштаба, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак;
– председатель Службы внешней разведки Валерий Евдокимов.
7 декабря состоится закрытое заседании СНБО с участием президента Владимира Зеленского.
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