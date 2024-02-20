Авдеевка. В командовании ССО показали фото бойцов 3 полка на коксохимическом заводе

Авдеевкий коксохим (Фото: ССО)

В командовании Сил специальных операций показали фоторепортаж с Авдеевского коксохимического завода, в обороне которого принимали участие бойцы 3 полка имени Святослава Хороброго.

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Военные заявляют, что бойцы 3 полка стояли в обороне Авдеевки с первых дней большой войны и успешно уничтожали технику, а также пехоту россиян.

Воины работали на разных позициях, внося свой вклад в оборону города.

"Благодарим каждого воина и помним о каждой потере. Вернем все украинские земли и отомстим за всех героев, отдавших жизнь за свободу нашей страны", — сказано сообщении.

17 февраля главнокомандующий ВСУ Сырский объявил, что украинские войска отступили из Авдеевки, чтобы не допустить лишних потерь.

Командующий ОСГВ "Таврия" Тарнавский заявил, что вывод подразделений происходил с учетом различных сценариев, однако часть военных попала в плен РФ. В 3 ОШБр говорят, что у них были только единичные случаи попадания в плен, а не на уровне подразделений, взводов и отделений, как об этом заявляют россияне.

17 февраля стало известно, что россияне якобы расстреляли раненых пленных ВСУ в Авдеевке. В ВСУ проверяют информацию. Прокуратура приступила к расследованию по этому факту, а также по факту расстрела двух пленных ВСУ в районе Бахмута.

19 февраля заместитель командира соединения Жорин заявлял, что в Авдеевке некоторые подразделения 3 отдельной штурмовой бригады попали в окружение, но смогли вырваться.

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