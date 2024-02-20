Авдіївка. У командуванні ССО показали фото бійців 3 полку на коксохімічному заводі

Авдіївський коксохім (Фото: ССО)

У командуванні Сил спеціальних операцій показали фоторепортаж з Авдіївського коксохімічного заводу, в обороні якого брали участь бійці 3 полку імені Святослава Хороброго.

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Військові заявляють, що бійці 3 полку стояли в обороні Авдіївки з перших днів великої війни та успішно знищували техніку, а також піхоту росіян.

Воїни працювали на різних позиціях, вносячи свій внесок в оборону міста.

"Дякую кожному воїну і пам'ятаємо про кожну втрату. Повернемо всі українські землі та помстимось за всіх героїв, які віддали життя за свободу нашої країни", — сказано в повідомленні.

17 лютого головнокомандувач ЗСУ Сирський оголосив, що українські війська відступили з Авдіївки, щоб не допустити зайвих втрат.

Командувач ОСУВ "Таврія" Тарнавський заявив, що виведення підрозділів відбувалося з урахуванням різних сценаріїв, проте частина військових потрапила в полон РФ. У 3 ОШБр кажуть, що вони мали лише поодинокі випадки потрапляння в полон, а не на рівні підрозділів, взводів та відділень, як про це заявляють росіяни.

17 лютого стало відомо, що росіяни нібито розстріляли поранених полонених ЗСУ в Авдіївці. У ЗСУ перевіряють інформацію. Прокуратура розпочала розслідування за цим фактом, а також за фактом розстрілу двох полонених ЗСУ у районі Бахмута.

19 лютого заступник командира з'єднання Жорін заявляв, що в Авдіївці деякі підрозділи 3 окремої штурмової бригади потрапили в оточення, але змогли вирватися.

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