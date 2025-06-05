Axios: Трамп назвал крутой операцию "Паутина", но опасается, что она помешает его усилиям

Украину сравнили с маленькой собакой, которая нанесла удар псу намного больше

Дональд Трамп (Фото: EPA/Eric Lee)

Президент США Дональд Трамп восхитился спецоперацией "Паутина" украинской спецслужбы. Однако он обеспокоен, что это может усложнить его усилия по достижению мира с Россией, сообщили Axios неназванные доверенные лица американского президента.

Трамп сообщил одному из приближенных лиц, что неожиданная атака дронов на российские аэродромы была "мощной" и "крутой".

"Довольно сильно", – сказал он.

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Один из советников президента США сравнил Украину с собакой породы чихуахуа, а Россию – с большим псом.

"С международной точки зрения, у вас есть чихуахуа, который наносит реальный ущерб гораздо большей собаке", – сказал он.

Вместе с тем Трамп сказал людям, с которыми встречался в последние дни, что эта операция может подтолкнуть российского диктатора Владимира Путина к весьма существенным ответным действиям, сказал другой неназванный собеседник.

"Мы хотим, чтобы эта война закончилась. Мы хотим, чтобы она деэскалировала. Так что если Путин в ответ взбесится, да, у президента есть опасения", – сказал еще один анонимный собеседник.