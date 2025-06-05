Axios: Трамп назвал крутой операцию "Паутина", но опасается, что она помешает его усилиям
Президент США Дональд Трамп восхитился спецоперацией "Паутина" украинской спецслужбы. Однако он обеспокоен, что это может усложнить его усилия по достижению мира с Россией, сообщили Axios неназванные доверенные лица американского президента.
Трамп сообщил одному из приближенных лиц, что неожиданная атака дронов на российские аэродромы была "мощной" и "крутой".
"Довольно сильно", – сказал он.
Один из советников президента США сравнил Украину с собакой породы чихуахуа, а Россию – с большим псом.
"С международной точки зрения, у вас есть чихуахуа, который наносит реальный ущерб гораздо большей собаке", – сказал он.
Вместе с тем Трамп сказал людям, с которыми встречался в последние дни, что эта операция может подтолкнуть российского диктатора Владимира Путина к весьма существенным ответным действиям, сказал другой неназванный собеседник.
"Мы хотим, чтобы эта война закончилась. Мы хотим, чтобы она деэскалировала. Так что если Путин в ответ взбесится, да, у президента есть опасения", – сказал еще один анонимный собеседник.
- 1 июня СБУ провела спецоперацию "Паутина", поразив четыре стратегических аэродрома России. Это 34% всех российских стратегических носителей крылатых ракет, ориентировочная стоимость которых составляет $7 млрд.
- Это была наиболее дальнобойная операция Украины, а "офис" находился непосредственно рядом с управлением ФСБ в одной из российских областей.
- 2 июня CBS News сообщало, что Украина спланировала спецоперацию "Паутина" без американских разведданных.
- Глава СБУ Малюк рассказал детали операции в тылу России. Был поражен 41 самолет на четырех аэродромах.
- 4 июня Трамп поговорил с Путиным, и тот пригрозил "ответить" на спецоперацию "Паутина".