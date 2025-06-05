Axios: Трамп назвав крутою операцію "Павутина", але побоюється, що вона завадить його зусиллям
Президент США Дональд Трамп захопився спецоперацією "Павутина" української спецслужби. Однак він стурбований, що це може ускладнити його зусилля щодо досягнення миру з Росією, повідомили Axios неназвані довірені особи американського президента.
Трамп повідомив одному з наближених осіб, що несподівана атака дронів на російські аеродроми була "потужною" та "крутою".
"Досить сильно", – сказав він.
Один із радників президента США порівняв Україну з собакою породи чихуахуа, а Росію – з великим псом.
"З міжнародного погляду, у вас є чихуахуа, який завдає реальної шкоди набагато більшому собаці", – сказав він.
Водночас Трамп сказав людям, з якими зустрічався останніми днями, що ця операція може підштовхнути російського диктатора Володимира Путіна до дуже суттєвих дій у відповідь, сказав інший неназваний співрозмовник.
"Ми хочемо, щоб ця війна закінчилася. Ми хочемо, щоб вона деескалувала. Тож якщо Путін у відповідь розлютиться, так, у президента є побоювання", – сказав ще один анонімний співрозмовник.
- 1 червня СБУ провела спецоперацію "Павутина", вразивши чотири стратегічні аеродроми Росії. Це 34% усіх російських стратегічних носіїв крилатих ракет, орієнтовна вартість яких становить $7 млрд.
- Це була найбільш далекобійна операція України, а "офіс" знаходився безпосередньо поряд з управлінням ФСБ в одній із російських областей.
- 2 червня CBS News повідомляло, що Україна спланувала спецоперацію "Павутина" без американських розвідданих.
- Глава СБУ Малюк розповів деталі операції у тилу Росії. Було вражено 41 літак на чотирьох аеродромах.
- 4 червня Трамп поговорив із Путіним, і той пригрозив "відповісти" на спецоперацію "Павутина".