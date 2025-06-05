Axios: Трамп назвав крутою операцію "Павутина", але побоюється, що вона завадить його зусиллям

Україну порівняли з маленьким собакою, який завдав удару псу набагато більше

Дональд Трамп (Фото: EPA/Eric Lee)

Президент США Дональд Трамп захопився спецоперацією "Павутина" української спецслужби. Однак він стурбований, що це може ускладнити його зусилля щодо досягнення миру з Росією, повідомили Axios неназвані довірені особи американського президента.

Трамп повідомив одному з наближених осіб, що несподівана атака дронів на російські аеродроми була "потужною" та "крутою".

"Досить сильно", – сказав він.

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Один із радників президента США порівняв Україну з собакою породи чихуахуа, а Росію – з великим псом.

"З міжнародного погляду, у вас є чихуахуа, який завдає реальної шкоди набагато більшому собаці", – сказав він.

Водночас Трамп сказав людям, з якими зустрічався останніми днями, що ця операція може підштовхнути російського диктатора Володимира Путіна до дуже суттєвих дій у відповідь, сказав інший неназваний співрозмовник.

"Ми хочемо, щоб ця війна закінчилася. Ми хочемо, щоб вона деескалувала. Тож якщо Путін у відповідь розлютиться, так, у президента є побоювання", – сказав ще один анонімний співрозмовник.