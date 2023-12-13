Байден о продолжении помощи Украине: Я ничего не обещаю, но надеюсь на результат

Байден скаазл, что "ничего не обещает, но надеется, что переговоры в Конгрессе будут результативными"

Джо Байден (Фото: EPA/MICHAEL REYNOLDS)

Президент США Джо Байден выразил надежду на результативные переговоры в Конгрессе о продолжении военной и финансовой помощи Украине. Об этом он сообщил на пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским.

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По его словам, Украина имеет поддержку как Демократической, так и Республиканской партии.

Он отметил, что небольшая группа республиканцев (сторонники 45-го президента США Дональда Трампа) выступают против помощи Украине, но они не представляют большинство.

"Мы проводим переговоры о финансировании, я ничего не обещаю, но надеюсь, что они будут результативными", — сказал Байден.

Зеленский заявил, что представители обеих партий заверили его в полной поддержке.

6 декабря 2023 года Байден обратился к Конгрессу с призывом одобрить дополнительное финансирование помощи ВСУ. Он подчеркнул, что Путин пойдет дальше, если не остановить его в Украине – и тогда американские военные будут воевать с российскими.

В Белом доме заявили, что деньги на помощь Украине закончатся до конца 2023 года, если Конгресс США не примет новый пакет.

Зеленский уверен, что Украина поборет паузу в военной помощи от США.

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