Байден о продолжении помощи Украине: Я ничего не обещаю, но надеюсь на результат
Президент США Джо Байден выразил надежду на результативные переговоры в Конгрессе о продолжении военной и финансовой помощи Украине. Об этом он сообщил на пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским.
По его словам, Украина имеет поддержку как Демократической, так и Республиканской партии.
Он отметил, что небольшая группа республиканцев (сторонники 45-го президента США Дональда Трампа) выступают против помощи Украине, но они не представляют большинство.
"Мы проводим переговоры о финансировании, я ничего не обещаю, но надеюсь, что они будут результативными", — сказал Байден.
Зеленский заявил, что представители обеих партий заверили его в полной поддержке.
- 6 декабря 2023 года Байден обратился к Конгрессу с призывом одобрить дополнительное финансирование помощи ВСУ. Он подчеркнул, что Путин пойдет дальше, если не остановить его в Украине – и тогда американские военные будут воевать с российскими.
- В Белом доме заявили, что деньги на помощь Украине закончатся до конца 2023 года, если Конгресс США не примет новый пакет.
- Зеленский уверен, что Украина поборет паузу в военной помощи от США.
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