Байден про продовження допомоги Україні: Я нічого не обіцяю, але сподіваюсь на результат

Байден сказав, що "нічого не обіцяє, але сподівається, що переговори в Конгресі будуть результативними"

Джо Байден (Фото: EPA/MICHAEL REYNOLDS)

Президент США Джо Байден висловив сподівання на результативні переговори у Конгресі щодо продовження військової та фінансової допомоги Україні. Про це він повідомив на пресконференції з президентом Володимиром Зеленським.

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За його словами, Україна має підтримку як Демократичної, так і Республіканської партії.

Він зазначив, що невелика група республіканців (прихильники 45-го президента США Дональда Трампа) виступають проти допомоги Україні, але вони не представляють більшість.

"Ми проводимо переговори про фінансування, я нічого не обіцяю, але сподіваюся, що вони будуть результативними", — сказав Байден.

Зеленський заявив, що представники обох партій запевнили його у повній підтримці.

6 грудня 2023 року Байден звернувся до Конгресу із закликом схвалити додаткове фінансування допомоги ЗСУ. Він наголосив, що Путін піде далі, якщо не зупинити його в Україні – і тоді американські військові воюватимуть із російськими.

У Білому домі заявили, що гроші на допомогу Україні закінчаться до кінця 2023 року, якщо Конгрес США не ухвалить новий пакет.

Зеленський упевнений, що Україна поборе паузу у військовій допомозі від США.

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