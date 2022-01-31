Байден о российской угрозе: США и союзники продолжают готовиться к каждому сценарию
Президент США Джо Байден заявил, что российская угроза повлечет за собой последствия не только для Украины, но и для основных принципов устава ООН и современного международного порядка. Он отметил, что США, союзники и партнеры продолжают готовиться к каждому сценарию. Об этом сказано в заявлении Байдена, опубликованном на сайте Белого дома.
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По словам президента Штатов, сегодня на заседании Совбеза ООН США "разъяснили международному сообществу все последствия этой угрозы".
Байден отметил, что если Россия искренне намерена решать проблемы в области безопасности путем диалога, США, союзники и партнеры "будут продолжать действовать добросовестно". Если же Россия решит отказаться от дипломатии и нападет на Украину, РФ будет нести ответственность, и ее ждут "быстрые и серьезные последствия", заявил Байден.
"Мир должен иметь ясное представление о действиях, которыми Россия угрожает, и быть готовым ответить на риски, которые эти действия представляют для всех нас", – заявил Байден.
- На переговорах с США, НАТО и в ОБСЕ Россия получила отказ на ее требование не брать Украину в НАТО.
- После этого США заявили, что РФ ищет повод для вторжения в Украину и может начать его в любой момент.
- 26 января США и НАТО передали России письменный ответ на ее ультиматум. В Альянсе потребовали от России вывести войска из Украины, Молдовы и Грузии.
- 27 января разведка НАТО сообщила, что на границе с Украиной уже 120 000 военных РФ, наращивание сил продолжается.
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