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Байден обсудил с союзниками поддержку Украины. Был и президент Польши

Цей матеріал також доступний українською
03.10.2023, 19:40
Байден обсудил с союзниками поддержку Украины. Был и президент Польши - Фото
Джо Байден (Фото: EPA)

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с союзниками по помощи Украине, передает телеканал CNN. В частности, на встрече были топ-чиновники Канады, Японии, Евросоюза, европейских стран и генеральный секретарь НАТО.

"Сегодня утром президент Байден провел телефонный разговор с союзниками и партнерами по координации нашей постоянной поддержки Украины", — говорится в заявлении Белого дома.

Белый дом сообщил, что участие приняли:

→ премьер-министр Канады Джастин Трюдо;

→ президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен;

→ президент Европейского Совета Шарль Мишель;

→ канцлер Германии Олаф Шольц;

→ премьер-министр Италии Джорджия Мелони;

→ премьер-министр Японии Фумио Кисида;

→ генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг;

→ президент Польши Анджей Дуда;

→ президент Румынии Клаус Иоганнис;

→ премьер-министр Великобритании Риши Сунак;

→ министр иностранных дел Франции Катрин Колонна.

Столтенберг назвал этот звонок "хорошим" и заявил, что поскольку Россия продолжает свою жестокую войну, все участники разговора обязуются поддерживать Украину столько, сколько нужно.

Президент Польши заявил, что главной темой была ситуация в Украине: "Джо Байден призвал продолжать помощь. Мы полны решимости поддерживать Украину".

Также Дуда представил ситуацию в Польше и заявил, что она одна из ключевых стран, когда речь идет о помощи Украине.

Также на встрече обсуждалась ситуация с белорусскими провокациями против Польши, сообщил политик.

"Президент Байден отметил наше разумное поведение перед лицом провокаций, с которыми мы сталкиваемся с белорусской стороны. Он подчеркнул, что мы можем быть уверены в поддержке НАТО в таких ситуациях", – подытожил он.

  • Байден призвал спикера Палаты представителей Кевина Маккарти и республиканского большинства "соблюсти свое слово" и одобрить помощь Украине.
  • Пока у Пентагона остается еще $5,2 млрд на помощь Украине, хватит примерно на полгода.
  • Посол Украины в Варшаве Василий Зварыч заявил, что Польшу одной из первых приглашали на форум оборонных индустрий в Киеве, но никто не приехал.
  • 21 сентября Дуда заявил, что слова премьера страны Матеуша Моравецкого о том, что Варшава якобы больше не передает свое оружие Украине, вырвали из контекста.

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Артём Джерипа
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джо байденвойнаСШАнатоанджей дудапольша
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