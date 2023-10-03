Байден обсудил с союзниками поддержку Украины. Был и президент Польши
Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с союзниками по помощи Украине, передает телеканал CNN. В частности, на встрече были топ-чиновники Канады, Японии, Евросоюза, европейских стран и генеральный секретарь НАТО.
"Сегодня утром президент Байден провел телефонный разговор с союзниками и партнерами по координации нашей постоянной поддержки Украины", — говорится в заявлении Белого дома.
Белый дом сообщил, что участие приняли:
→ премьер-министр Канады Джастин Трюдо;
→ президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен;
→ президент Европейского Совета Шарль Мишель;
→ канцлер Германии Олаф Шольц;
→ премьер-министр Италии Джорджия Мелони;
→ премьер-министр Японии Фумио Кисида;
→ генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг;
→ президент Польши Анджей Дуда;
→ президент Румынии Клаус Иоганнис;
→ премьер-министр Великобритании Риши Сунак;
→ министр иностранных дел Франции Катрин Колонна.
Столтенберг назвал этот звонок "хорошим" и заявил, что поскольку Россия продолжает свою жестокую войну, все участники разговора обязуются поддерживать Украину столько, сколько нужно.
Good call with #NATO leaders hosted by @POTUS. As Russia continues its brutal war we are all committed to supporting #Ukraine for as long as it takes.— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) October 3, 2023
Президент Польши заявил, что главной темой была ситуация в Украине: "Джо Байден призвал продолжать помощь. Мы полны решимости поддерживать Украину".
Также Дуда представил ситуацию в Польше и заявил, что она одна из ключевых стран, когда речь идет о помощи Украине.
Также на встрече обсуждалась ситуация с белорусскими провокациями против Польши, сообщил политик.
"Президент Байден отметил наше разумное поведение перед лицом провокаций, с которыми мы сталкиваемся с белорусской стороны. Он подчеркнул, что мы можем быть уверены в поддержке НАТО в таких ситуациях", – подытожил он.
Prezydent @AndrzejDuda w #Kielce: Zakończyła się trwająca godzinę konferencja telefoniczna, która odbyła się na zaproszenie @POTUS. Prezydent zaprosił do rozmowy państwa G7, przywódców UE, obecny był także Sekretarz Generalny NATO. Reprezentowałem naszą część Europy z Prezydentem… pic.twitter.com/dacPaEFuFe— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) October 3, 2023
- Байден призвал спикера Палаты представителей Кевина Маккарти и республиканского большинства "соблюсти свое слово" и одобрить помощь Украине.
- Пока у Пентагона остается еще $5,2 млрд на помощь Украине, хватит примерно на полгода.
- Посол Украины в Варшаве Василий Зварыч заявил, что Польшу одной из первых приглашали на форум оборонных индустрий в Киеве, но никто не приехал.
- 21 сентября Дуда заявил, что слова премьера страны Матеуша Моравецкого о том, что Варшава якобы больше не передает свое оружие Украине, вырвали из контекста.
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