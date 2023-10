Байден обсудил с союзниками поддержку Украины. Был и президент Польши

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с союзниками по помощи Украине, передает телеканал CNN. В частности, на встрече были топ-чиновники Канады, Японии, Евросоюза, европейских стран и генеральный секретарь НАТО.

"Сегодня утром президент Байден провел телефонный разговор с союзниками и партнерами по координации нашей постоянной поддержки Украины", — говорится в заявлении Белого дома.

Белый дом сообщил, что участие приняли:

→ премьер-министр Канады Джастин Трюдо;

→ президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен;

→ президент Европейского Совета Шарль Мишель;

→ канцлер Германии Олаф Шольц;

→ премьер-министр Италии Джорджия Мелони;

→ премьер-министр Японии Фумио Кисида;

→ генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг;

→ президент Польши Анджей Дуда;

→ президент Румынии Клаус Иоганнис;

→ премьер-министр Великобритании Риши Сунак;

→ министр иностранных дел Франции Катрин Колонна.

Столтенберг назвал этот звонок "хорошим" и заявил, что поскольку Россия продолжает свою жестокую войну, все участники разговора обязуются поддерживать Украину столько, сколько нужно.

Good call with #NATO leaders hosted by @POTUS. As Russia continues its brutal war we are all committed to supporting #Ukraine for as long as it takes.