Байден обговорив з союзниками підтримку України. Був і президент Польщі

Президент США Джо Байден провів телефонну розмову з союзниками щодо допомоги Україні, передає телеканал CNN. Зокрема, на зустрічі були топпосадовці Канади, Японії, Євросоюзу, європейських країн та генеральний секретар НАТО.

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"Сьогодні вранці президент Байден провів телефонну розмову з союзниками та партнерами для координації нашої постійної підтримки України", — йдеться в заяві Білого дому.

Білий дім повідомив, що участь узяли:

→ прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо;

→ президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн;

→ президент Європейської Ради Шарль Мішель;

→ канцлер Німеччини Олаф Шольц;

→ прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні;

→ прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда;

→ генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг;

→ президент Польщі Анджей Дуда;

→ президент Румунії Клаус Йоганніс;

→ прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак;

→ міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна.

Столтенберг назвав цей дзвінок "хорошим" та заявив, що оскільки Росія продовжує свою жорстоку війну, то всі учасники розмови зобов'язуються підтримувати Україну стільки, скільки потрібно.

Good call with #NATO leaders hosted by @POTUS. As Russia continues its brutal war we are all committed to supporting #Ukraine for as long as it takes. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) October 3, 2023

Президент Польщі заявив, що головною темою була ситуація в Україні: "Джо Байден закликав продовжувати допомогу. Ми сповнені рішучості підтримувати Україну".

Також Дуда представив ситуацію в Польщі та заявив, що вона одна з ключових країн, коли йдеться про допомогу Україні.

Також на зустрічі обговорювалась ситуація з білоруськими провокаціями проти Польщі, повідомив політик.

"Президент Байден наголосив на нашій розумній поведінці перед лицем провокацій, з якими ми стикаємося з білоруської сторони. Він підкреслив, що ми можемо бути впевнені в підтримці НАТО в таких ситуаціях", – підсумував він.

Prezydent @AndrzejDuda w #Kielce: Zakończyła się trwająca godzinę konferencja telefoniczna, która odbyła się na zaproszenie @POTUS. Prezydent zaprosił do rozmowy państwa G7, przywódców UE, obecny był także Sekretarz Generalny NATO. Reprezentowałem naszą część Europy z Prezydentem… pic.twitter.com/dacPaEFuFe — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) October 3, 2023

Байден закликав спікера Палати представників Кевіна Маккарті та республіканську більшість "дотриматися свого слова" та схвалити допомогу Україні.

Поки що у Пентагона залишається ще $5,2 млрд на допомогу Україні, вистачить приблизно на пів року.

Посол України у Варшаві Василь Зварич заявив, що Польщу однією з перших запрошували на форум оборонних індустрій у Києві, але ніхто не приїхав.

21 вересня Дуда заявив, що слова прем'єра країни Матеуша Моравецького про те, що Варшава нібито більше не передає своєї зброї Україні, вирвали з контексту.

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