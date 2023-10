Байден обговорив з союзниками підтримку України. Був і президент Польщі

Президент США Джо Байден провів телефонну розмову з союзниками щодо допомоги Україні, передає телеканал CNN. Зокрема, на зустрічі були топпосадовці Канади, Японії, Євросоюзу, європейських країн та генеральний секретар НАТО.

"Сьогодні вранці президент Байден провів телефонну розмову з союзниками та партнерами для координації нашої постійної підтримки України", — йдеться в заяві Білого дому.

Білий дім повідомив, що участь узяли:

→ прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо;

→ президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн;

→ президент Європейської Ради Шарль Мішель;

→ канцлер Німеччини Олаф Шольц;

→ прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні;

→ прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда;

→ генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг;

→ президент Польщі Анджей Дуда;

→ президент Румунії Клаус Йоганніс;

→ прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак;

→ міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна.

Столтенберг назвав цей дзвінок "хорошим" та заявив, що оскільки Росія продовжує свою жорстоку війну, то всі учасники розмови зобов'язуються підтримувати Україну стільки, скільки потрібно.

Good call with #NATO leaders hosted by @POTUS. As Russia continues its brutal war we are all committed to supporting #Ukraine for as long as it takes.