52-летний Джейсон Палмер является предпринимателем из Балтимора, который никогда не был на Самоа, пишет ряд западных СМИ

Джейсон Палмер (Скриншот)

Президент США Джо Байден проиграл демократические кокусы в Американском Самоа Джейсону Палмеру – малоизвестному кандидату и бизнесмену. Об этом пишет ряд западных СМИ, в том числе CNN.

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В общей сложности на этом собрании подали 91 бюллетень. Палмер получил 51 голос, Байден – 40.

Американское Самоа – заморская территория США, где проживают менее 50 000 человек.

Теперь ожидается, что Палмер получит четырех делегатов на Национальном съезде Демократической партии. Для действующего президента США это означает первое поражение праймериз.

По данным журналистов, Палмер живет в промышленном американском городе Балтимор, расположенном к северо-востоку от Вашингтона.

В то же время, предвыборную кампанию он проводил дистанционно через платформу видеозвонков Zoom, не находясь в самом Самоа. CNN пишет, что Палмер никогда не был там.

На сайте кампании Палмер написал, что у него "очень мало шансов на победу". Он сосредоточил свою кампанию на "обновлении" и молодежи.

"Америка не может смотреть в будущее, ища убежища в прошлом", – говорится в сообщении.

У 45 президента США Трампа, согласно последним опросам, есть больше шансов на победу на выборах президента США, чем у действующего президента Джо Байдена.

2 марта Трамп победил на всех трех республиканских кокусах (предыдущий этап голосования, на котором определяется единый кандидат от партии) – в Мичигане, Миссури и Айдахо.

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