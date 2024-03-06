Байден програв маловідомому кандидату на кокусах в Американському Самоа – CNN

52-річний Джейсон Палмер є підприємцем із Балтимора, який ніколи не був на Самоа, пише низка західних ЗМІ

Джейсон Палмер (Скриншот)

Президент США Джо Байден програв демократичні кокуси в Американському Самоа Джейсону Палмеру – маловідомому кандидату та бізнесмену. Про це пише низка західних ЗМІ, зокрема CNN.

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Загалом на цих зборах подали 91 бюлетень. Палмер отримав 51 голос, Байден – 40.

Американське Самоа – заморська територія США, де мешкають менш ніж 50 000 людей.

Тепер очікується, що Палмер отримає чотирьох делегатів на національному з’їзді Демократичної партії. Для чинного президента США це означає першу поразку на праймериз.

За даними журналістів, Палмер живе у промисловому американському місті Балтимор, що на північному сході від Вашингтона.

Водночас передвиборчу кампанію він проводив дистанційно через платформу відеодзвінків Zoom, не перебуваючи у самому Самоа. CNN пише, що Палмер ніколи й не був там.

На сайті кампанії Палмер написав, що у нього "дуже мало шансів на перемогу". Він зосередив свою кампанію на "оновленні" та на молоді.

"Америка не може дивитися в майбутнє, шукаючи притулку в минулому ", – йдеться у повідомленні.

У 45 президента США Трампа, згідно з останніми опитуваннями, є більше шансів на перемогу на виборах президента США, ніж у чинного президента Джо Байдена.

2 березня Трамп переміг на всіх трьох республіканських кокусах (попередній етап голосування, на якому визначається єдиний кандидат від партії) – у Мічигані, Міссурі та Айдахо.

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