Байден: Путин хочет стереть Украину. Впереди тяжелые недели и годы, но РФ проваливается

Российский диктатор Владимир Путин хочет стереть Украину с карты мира, впереди тяжелые времена. Об этом заявил президент США Джо Байден на брифинге в Киеве.

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По его словам, США знают, что впереди — тяжелые дни, недели и годы, так как цель Путина — стереть Украину с карты. Одновременно он отметил, что военная кампания РФ проваливается, а оккупанты теряют захваченные территории.

"Они несут тяжелые человеческие потери, а многие уезжают и не вернутся, потому что не видят в России будущего. Российская экономика падает, она изолирована и сталкивается с трудностями" — сказал Байден.

Американский лидер подчеркнул, что Украина была слабой, а Запад — разделенный, на что и рассчитывал Путин.

Дмитро Гриниченко

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