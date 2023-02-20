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Байден: Путин хочет стереть Украину. Впереди тяжелые недели и годы, но РФ проваливается

Цей матеріал також доступний українською
20.02.2023, 13:19
Байден: Путин хочет стереть Украину. Впереди тяжелые недели и годы, но РФ проваливается - Фото
Джо Байден (Фото: EPA)

Российский диктатор Владимир Путин хочет стереть Украину с карты мира, впереди тяжелые времена. Об этом заявил президент США Джо Байден на брифинге в Киеве.

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По его словам, США знают, что впереди — тяжелые дни, недели и годы, так как цель Путина — стереть Украину с карты. Одновременно он отметил, что военная кампания РФ проваливается, а оккупанты теряют захваченные территории. 

"Они несут тяжелые человеческие потери, а многие уезжают и не вернутся, потому что не видят в России будущего. Российская экономика падает, она изолирована и сталкивается с трудностями" — сказал Байден.

Американский лидер подчеркнул, что Украина была слабой, а Запад — разделенный, на что и рассчитывал Путин. 

"Путин думал, что он продержится дольше, чем мы, я не думаю, что он так считает и сейчас. Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется", — заявил он.

Читайте также: Байден пошлет сигнал Путину во время визита в Польшу – Белый дом

Дмитро Гриниченко
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