Байден: Путин хочет стереть Украину. Впереди тяжелые недели и годы, но РФ проваливается
Российский диктатор Владимир Путин хочет стереть Украину с карты мира, впереди тяжелые времена. Об этом заявил президент США Джо Байден на брифинге в Киеве.
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По его словам, США знают, что впереди — тяжелые дни, недели и годы, так как цель Путина — стереть Украину с карты. Одновременно он отметил, что военная кампания РФ проваливается, а оккупанты теряют захваченные территории.
"Они несут тяжелые человеческие потери, а многие уезжают и не вернутся, потому что не видят в России будущего. Российская экономика падает, она изолирована и сталкивается с трудностями" — сказал Байден.
Американский лидер подчеркнул, что Украина была слабой, а Запад — разделенный, на что и рассчитывал Путин.
"Путин думал, что он продержится дольше, чем мы, я не думаю, что он так считает и сейчас. Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется", — заявил он.
- Сегодня Байден приехал в Киев с неанонсированным ранее визитом.
- Путин думал, что переживет нас – Байден в Киеве объявит о новом оружии для Украины.
- Зеленский заявил, что обсудил с Байденом передачу вооружений большой дальности.
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