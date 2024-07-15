Байден: Разногласия неизбежны, но политика не может быть полем битвы

Джо Байден (Фото: Bonnie Cash/EPA)

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что хотя некоторые американцы имеют другой взгляд на то, в каком направлении должна двигаться страна, "политика никогда не должна быть полем битвы". Такое мнение лидер США высказал в обращении к нации из Овального кабинета Белого дома после покушения на кандидата в президенты страны Дональда Трампа в Пенсильвании.

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Он, вспоминая стрельбу на предвыборном митинге Трампа, отметил необходимость "снизить температуру" в политике.

"Разногласия неизбежны, и американская демократия является частью человеческой природы. Но политика никогда не должна быть полем битвы или, не дай Бог, полем убийства", – заявил Байден.

Он добавил, что "сила изменить Америку всегда должна быть в руках народа, а не в руках потенциального убийцы".

Американский президент отметил, что с приближением выборов "на каждого из нас ложится дополнительное бремя, которое заключается в том, чтобы, независимо от того, насколько сильны наши убеждения, мы никогда не прибегали к насилию".

"Мы дебатируем и не соглашаемся, сравниваем и противопоставляем характеры кандидатов, их достижения, проблемы, повестку дня, видение Америки. Но в Америке мы решаем наши разногласия на ринге [вероятно Байден хотел сказать, что политические разногласия следует решать у избирательных урн, но оговорился], вот как мы это делаем, на ринге, а не пулями", – сказал американский президент.

13 июля в Трампа стреляли во время предвыборного митинга в городе Батлер. Нападавшего ликвидировали, им оказался 20-летний житель Пенсильвании Томас Мэтью Крукс.

Байден заявил, что молится о Трампе, и призвал нацию объединиться, чтобы осудить это.

Зеленский, комментируя покушение, заявил, что такому насилию нет оправданий и не должно быть места где-либо в мире. Также покушение осудили европейские и мировые лидеры.

Байден дал распоряжение Секретной службе США принять необходимые меры для обеспечения безопасности Трампа.

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