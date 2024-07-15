Байден: Розбіжності неминучі, але політика не може бути полем битви

Джо Байден (Фото: Bonnie Cash/EPA)

Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що хоча деякі американці мають інший погляд щодо того, в якому напрямку повинна рухатися країна, "політика ніколи не повинна бути полем битви". Таку думку лідер США висловив у зверненні до нації з Овального кабінету Білого дому після замаху на кандидата в президенти країни Дональда Трампа у Пенсильванії.

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Він, згадуючи стрільбу на передвиборчому мітингу Трампа, наголосив на необхідності "знизити температуру" в політиці.

"Розбіжності неминучі, і американська демократія є частиною людської природи. Але політика ніколи не повинна бути полем битви або, не дай Боже, полем вбивства", – заявив Байден.

Він додав, що "сила змінити Америку завжди повинна бути в руках народу, а не в руках потенційного вбивці".

Американський президент зазначив, що з наближенням виборів "на кожного з нас лягає додатковий тягар, який полягає в тому, щоб, незалежно від того, наскільки сильні наші переконання, ми ніколи не вдавалися до насильства".

"Ми дебатуємо і не погоджуємося, порівнюємо і протиставляємо характери кандидатів, їхні досягнення, проблеми, порядок денний, бачення Америки. Але в Америці ми вирішуємо наші розбіжності на рингу [імовірно Байден хотів сказати, що політичні розбіжності слід вирішувати біля виборчих урн, але обмовився], ось як ми це робимо, на рингу, а не кулями", – сказав американський президент.

13 липня у Трампа стріляли під час передвиборчого мітингу в місті Батлер. Нападника ліквідували, ним виявився 20-річний мешканець Пенсільванії Томас Метью Крукс.

Байден заявив, що молиться за Трампа, і закликав націю об’єднатися, аби засудити це.

Зеленський, коментуючи замах, заявив, що такому насильству немає виправдань і не повинно бути місця будь-де у світі. Також замах засудили європейські та світові лідери.

Байден дав розпорядження Секретній службі США вжити необхідних заходів для забезпечення безпеки Трампа.

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