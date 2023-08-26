Байден: Самолет с Пригожиным был сбит, мы пытаемся выяснить, каким образом

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон пытается выяснить, каким образом был сбит самолет с главарем террористов Вагнера Евгением Пригожиным. Об этом он сказал во время общения с журналистами, цитирует его Sky News.

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По его словам, США пытаются точно установить, как был сбит самолет с Пригожиным.

Других комментариев от американского лидера не было.

Ранее Байден говорил, что "не удивлен" убийством Пригожина, а также подчеркнул, что к этому причастен диктатор Владимир Путин.

Британское издание Inews со ссылкой на собственные источники в разведке написало, что к гибели Пригожина может быть причастен генерал Андрей Аверьянов из главного управления Генштаба РФ (ГРУ) — он ответственен за отравление бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля в 2018 году.

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