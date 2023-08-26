Байден: Самолет с Пригожиным был сбит, мы пытаемся выяснить, каким образом
Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон пытается выяснить, каким образом был сбит самолет с главарем террористов Вагнера Евгением Пригожиным. Об этом он сказал во время общения с журналистами, цитирует его Sky News.
По его словам, США пытаются точно установить, как был сбит самолет с Пригожиным.
Других комментариев от американского лидера не было.
Ранее Байден говорил, что "не удивлен" убийством Пригожина, а также подчеркнул, что к этому причастен диктатор Владимир Путин.
Британское издание Inews со ссылкой на собственные источники в разведке написало, что к гибели Пригожина может быть причастен генерал Андрей Аверьянов из главного управления Генштаба РФ (ГРУ) — он ответственен за отравление бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля в 2018 году.
- Вечером 23 июня 2023 года Пригожин заявил о "походе" на Москву. На следующий день он договорился с властями РФ и отвел войска. Пресс-секретарь Путина заявил, что Пригожин уехал в Беларусь.
- 30 июня начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что ФСБ получила задачу убить Пригожина, но это масштабная операция и понадобится время.
- 23 августа самолет Пригожина потерпел крушение в России. Возможно, он был сбит российской ПВО. Главарь Группы Вагнера и все находившиеся в самолете люди не выжили.
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