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Байден: Літак із Пригожиним був збитий, ми намагаємося з'ясувати, яким чином

Этот материал также доступен на русском
26.08.2023, 08:59
Байден: Літак із Пригожиним був збитий, ми намагаємося з'ясувати, яким чином - Фото
Джо Байден (Фото: EPA)

Президент США Джо Байден заявив, що Вашингтон намагається з'ясувати, яким чином було збито літак із ватажком терористів Вагнера Євгенієм Пригожиним. Про це він сказав під час спілкування із журналістами, цитує його Sky News.

За його словами, США намагаються точно встановити, як було збито літак із Пригожиним.

Інших коментарів від американського лідера не було.

Раніше Байден говорив, що "не здивований" вбивством Пригожина, а також наголосив, що до цього причетний диктатор Володимир Путін.

Британське видання Inews з посиланням на власні джерела у розвідці написало, що до загибелі Пригожина може бути причетний генерал Андрій Авер'янов із головного управління Генштабу РФ (ГРУ) — він відповідальний за отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля у 2018 році.

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Дмитро Гриниченко
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