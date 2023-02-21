Байден в Польше не будет ничего говорить о дипломатическом окончании войны — Салливан

Президент США Джо Байден не будет ничего говорить о дипломатическом прекращении войны РФ против Украины во время речи в Варшаве 21 февраля. Об этом сообщил советник американского президента по национальной безопасности Джейкоб Салливан.

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По его словам, в речи Байдена будет затронуто видение мира в Украине, в котором поддерживаются принципы суверенитета, территориальной целостности, независимости и демократии.

"Он не собирается в каких-либо деталях излагать видение дипломатического окончания войны не потому, что мы не верим, что война должна закончиться на справедливых условиях, а потому что он неоднократно говорил: ничего об Украине без Украины, и США не собираются диктовать условия", — сказал он.

Салливан отметил, что американский президент не будет представлять какой-либо план или дорожную карту по вопросам дипломатии.

"Вы услышите, как он апеллирует к этим основным принципам. Мы должны не просто продолжать поддерживать Украину, но и попытаться построить устойчивый порядок, где ценности, которые мы пытаемся защищать, в конечном итоге поддерживаются", — резюмировал советник Байдена.

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Дмитро Гриниченко

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