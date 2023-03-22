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Белый дом о Си Цзиньпине и Путине: Китай и РФ хотят бросить вызов глобальному влиянию США

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22.03.2023, 07:23
Белый дом о Си Цзиньпине и Путине: Китай и РФ хотят бросить вызов глобальному влиянию США - Фото
Си Цзиньпин и Владимир Путин (Фото: EPA)

Китай и Россия пересекаются в интересе ослабить глобальное влияние США в мире. Об этом сообщил представитель Белого дома Джон Кирби в эфире канала CNN.

Комментируя переговоры главы КНР Си Цзиньпина и диктатора Владимира Путина в Москве, он сказал, что углубление отношений Китая и РФ связано с их взаимным интересом бросить вызов США. 

"Там, где они пересекаются, происходит отталкивание от того, что мы называем международным порядком, основанным на правилах. В основном это верховенство права и основополагающие принципы устава ООН. Они сопротивляются этому", — сказал Кирби.

По его словам, Си и Путин хотели бы изменить правила игры в мире и видят друг в друге пользу. 

"Они видят полезного друга. Но это то, что они делают. Они в основном пытаются использовать друг друга здесь, чтобы бросить вызов лидерству США и Запада — особенно в Европе, — но и в других местах по всему миру", — резюмировал он.

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Дмитро Гриниченко
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Китай война владимир путин белый дом си цзиньпин джон кирби
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