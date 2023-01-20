Белый дом просит Украину не спешить и хорошо подготовить наступление – Reuters
Представители администрации США рекомендуют Украине воздержаться от начала крупномасштабного наступления на оккупантов до тех пор, пока ВСУ не получат и не освоят передовую технику. Об этом сообщает Reuters.
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Агентство сообщило со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома, что Вашингтон советует Киеву воздержаться от начала большого наступления до тех пор, пока ВСУ не примет на вооружение и не освоит новое американское оружие.
По словам источника, переговоры США с Украиной о планах контрнаступления всегда проходили в контексте того, что у ВСУ будет достаточно времени на обучение обращению с новейшим американским вооружением.
- В ночь на 20 января 2023 года президент США Джо Байден объявил о пакете помощи ВСУ на $2,5 млрд: в него войдут БМП Bradley, другое оборудование и боеприпасы.
- 19 января о новых пакетах военной помощи также объявили Британия, Дания, Литва, Эстония, Швеция.
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