Белый дом: Россия готовила эвакуацию из посольства в Украине в декабре и январе

В администрации президента США Джо Байдена располагают информацией о подготовке Россией эвакуации из посольства в Украине в декабре и январе. Об этом заявила на брифинге спикер Белого дома Джен Псаки.

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Вчера NYT сообщил, что РФ в первой половине января, перед переговорами с Западом, эвакуировала ряд людей из посольства в Украине, в основном членов семей дипломатов.

В МИД РФ ответили, что посольство в Киеве работает в штатном режиме. В украинском МИД заявили, что не получали от России или других стран уведомлений об эвакуации дипломатов.

Однако Псаки прокомментировала этот вопрос так: "У нас есть информация, что российское правительство готовилось к эвакуации членов семей дипломатов из посольства России в Украине в конце декабря и начале января".

При этом она сказала, что у США нет оценки, почему это происходило и что могло значить. По словам Псаки, этот вопрос надо задать России.

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Марк Сировой

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