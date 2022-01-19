Белый дом: Россия готовила эвакуацию из посольства в Украине в декабре и январе
В администрации президента США Джо Байдена располагают информацией о подготовке Россией эвакуации из посольства в Украине в декабре и январе. Об этом заявила на брифинге спикер Белого дома Джен Псаки.
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Вчера NYT сообщил, что РФ в первой половине января, перед переговорами с Западом, эвакуировала ряд людей из посольства в Украине, в основном членов семей дипломатов.
В МИД РФ ответили, что посольство в Киеве работает в штатном режиме. В украинском МИД заявили, что не получали от России или других стран уведомлений об эвакуации дипломатов.
Однако Псаки прокомментировала этот вопрос так: "У нас есть информация, что российское правительство готовилось к эвакуации членов семей дипломатов из посольства России в Украине в конце декабря и начале января".
При этом она сказала, что у США нет оценки, почему это происходило и что могло значить. По словам Псаки, этот вопрос надо задать России.
- На прошлой неделе на переговорах с США, НАТО и в ОБСЕ Россия получила отказ на ее требование не брать Украину в НАТО.
- После этого в Белом доме заявили, что РФ ищет повод для вторжения в Украину и для этого может сама атаковать боевиков на Донбассе "под чужим флагом".
- Сегодня в Украину приедет глава Госдепа Энтони Блинкен. Он обсудит сдерживание России с президентом Владимиром Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой.
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