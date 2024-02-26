Беспилотники Vector и 14 000 артснарядов: Германия передала Украине новый пакет помощи
Германия анонсировала новый пакет помощи Украине. В частности, туда вошли — артиллерийские снаряды, машины разминирования и глушилки против беспилотников. Об этом сообщается на сайте германского правительства.
В частности, Германия передала:
→ 14000 снарядов калибра 155-мм;
→ 22 антидроновых датчика и глушилки;
→ четыре машины разминирования WISENT 1;
→ четыре автомобиля для охраны границы;
→ 12 терминалов спутниковой связи Satcom;
→ 250 наборов инструментов с взрывными материалами;
→ 10 разведывательных беспилотников Vector с запчастями;
→ оборудование для обезвреживания взрывоопасных предметов;
→ три мобильных, дистанционно управляемых и защищенных системы разминирования.
В то же время сегодня президент Владимир Зеленский заявил, что из обещанного Евросоюзом 1 млн боеприпасов Украина пока получила только 30% – таким образом показатель не изменился с ноября 2023 года.
26 февраля канцлер Германии Олаф Шольц категорически отверг возможность поставки Украине крылатых ракет Taurus.
- 16 февраля 2024 года Зеленский и Шольц подписали двустороннее соглашение о безопасности, которое будет действовать в течение 10 лет. Полный текст можно прочитать здесь.
- В тот же день канцлер Германии Шольц на пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским анонсировал новый пакет военной помощи Украине на сумму 1,1 млрд евро.
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