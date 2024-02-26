Беспилотники Vector и 14 000 артснарядов: Германия передала Украине новый пакет помощи

Также Германия передала Украине четыре автомобиля для охраны границы

Снаряды 155-мм калибра (Фото: ЭРА)

Германия анонсировала новый пакет помощи Украине. В частности, туда вошли — артиллерийские снаряды, машины разминирования и глушилки против беспилотников. Об этом сообщается на сайте германского правительства.

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В частности, Германия передала:

→ 14000 снарядов калибра 155-мм;

→ 22 антидроновых датчика и глушилки;

→ четыре машины разминирования WISENT 1;

→ четыре автомобиля для охраны границы;

→ 12 терминалов спутниковой связи Satcom;

→ 250 наборов инструментов с взрывными материалами;

→ 10 разведывательных беспилотников Vector с запчастями;

→ оборудование для обезвреживания взрывоопасных предметов;

→ три мобильных, дистанционно управляемых и защищенных системы разминирования.

В то же время сегодня президент Владимир Зеленский заявил, что из обещанного Евросоюзом 1 млн боеприпасов Украина пока получила только 30% – таким образом показатель не изменился с ноября 2023 года.

26 февраля канцлер Германии Олаф Шольц категорически отверг возможность поставки Украине крылатых ракет Taurus.

16 февраля 2024 года Зеленский и Шольц подписали двустороннее соглашение о безопасности, которое будет действовать в течение 10 лет. Полный текст можно прочитать здесь.

В тот же день канцлер Германии Шольц на пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским анонсировал новый пакет военной помощи Украине на сумму 1,1 млрд евро.

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