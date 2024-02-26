Безпілотники Vector та 14 000 артснарядів: Німеччина передала Україні новий пакет допомоги
Німеччина анонсувала новий пакет допомоги Україні. Зокрема, туди увійшли — артилерійські снаряди, машини розмінування та глушилки проти безпілотників. Про це повідомляється на сайті німецького уряду.
Зокрема, Німеччина передала:
→ 14 000 снарядів калібру 155-мм;
→ 22 антидронових датчики та глушилки;
→ чотири машини розмінування WISENT 1;
→ чотири автомобілі для охорони кордону;
→ 12 терміналів супутникового зв’язку Satcom;
→ 250 наборів інструментів з підривними матеріалами;
→ 10 розвідувальних безпілотників Vector із запчастинами;
→ обладнання для знешкодження вибухонебезпечних предметів;
→ три мобільні, дистанційно керовані та захищені системи розмінування.
Водночас сьогодні президент Володимир Зеленський заявив, що з обіцяного Євросоюзом 1 млн боєприпасів Україна наразі отримала тільки 30% – таким чином показник не змінився з листопада 2023 року.
26 лютого канцлер Німеччини Олаф Шольц категорично відкинув можливість постачання Україні крилатих ракет Taurus.
- 16 лютого 2024 року Зеленський та Шольц підписали двосторонню безпекову угоду, яка діятиме протягом 10 років. Повний текст можна прочитати тут.
- Того ж дня канцлер Німеччини Шольц на пресконференції з президентом Володимиром Зеленським анонсував новий пакет військової допомоги Україні на суму 1,1 млрд євро.
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