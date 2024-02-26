Безпілотники Vector та 14 000 артснарядів: Німеччина передала Україні новий пакет допомоги

Також Німеччина передала Україні чотири автомобілі для охорони кордону

Снаряди 155-мм калібру (Фото: ЕРА)

Німеччина анонсувала новий пакет допомоги Україні. Зокрема, туди увійшли — артилерійські снаряди, машини розмінування та глушилки проти безпілотників. Про це повідомляється на сайті німецького уряду.

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Зокрема, Німеччина передала:

→ 14 000 снарядів калібру 155-мм;

→ 22 антидронових датчики та глушилки;

→ чотири машини розмінування WISENT 1;

→ чотири автомобілі для охорони кордону;

→ 12 терміналів супутникового зв’язку Satcom;

→ 250 наборів інструментів з підривними матеріалами;

→ 10 розвідувальних безпілотників Vector із запчастинами;

→ обладнання для знешкодження вибухонебезпечних предметів;

→ три мобільні, дистанційно керовані та захищені системи розмінування.

Водночас сьогодні президент Володимир Зеленський заявив, що з обіцяного Євросоюзом 1 млн боєприпасів Україна наразі отримала тільки 30% – таким чином показник не змінився з листопада 2023 року.

26 лютого канцлер Німеччини Олаф Шольц категорично відкинув можливість постачання Україні крилатих ракет Taurus.

16 лютого 2024 року Зеленський та Шольц підписали двосторонню безпекову угоду, яка діятиме протягом 10 років. Повний текст можна прочитати тут.

Того ж дня канцлер Німеччини Шольц на пресконференції з президентом Володимиром Зеленським анонсував новий пакет військової допомоги Україні на суму 1,1 млрд євро.

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