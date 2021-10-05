Без дальнейших правок. Послы G7 призвали Верховную Раду принять закон о СБУ
Закон о Службе безопасности важно принять как можно скорее, без внесения дальнейших правок. Об этом заявили послы стран Большой семерки в Twitter.
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"Послы G7 еще раз подчеркивают важность скорейшего принятия Верховной Радой закона о СБУ без внесения дальнейших поправок", – говорится в сообщении.
Иностранные дипломаты уверены, что успешная реализация нынешней редакции законопроекта станет основой для преобразования СБУ в современную службу безопасности.
"Если законопроект в нынешней редакции будет успешно реализован, это станет основой для преобразования СБУ в современную службу безопасности, которая способствует укреплению безопасности и процветанию Украины", – отметили послы G7.
- В феврале 2018 года в ЕС заявили, что без реформы СБУ у Украины не будет продвижения ни к ЕС, ни к НАТО.
- В начале октября 2019-го появился концепт реформы СБУ, а в марте 2020-го президент Зеленский внес в Раду законопроект, который в первом чтении приняли в конце января 2021-го. Что предлагали поменять и внедрить.
- В мае 2021 года в Центре противодействия коррупции заявили, что в последней версии законопроекта о реформе СБУ спецслужбе оставили право на досудебные расследования, несмотря на то, что европейские эксперты советовали запретить это.
- В июне послы G7 одобрили обновленный проект закона. ЕС, США и НАТО призвали Украину незамедлительно принять его.
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