Без дальнейших правок. Послы G7 призвали Верховную Раду принять закон о СБУ

Закон о Службе безопасности важно принять как можно скорее, без внесения дальнейших правок. Об этом заявили послы стран Большой семерки в Twitter.

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"Послы G7 еще раз подчеркивают важность скорейшего принятия Верховной Радой закона о СБУ без внесения дальнейших поправок", – говорится в сообщении.

Иностранные дипломаты уверены, что успешная реализация нынешней редакции законопроекта станет основой для преобразования СБУ в современную службу безопасности.

"Если законопроект в нынешней редакции будет успешно реализован, это станет основой для преобразования СБУ в современную службу безопасности, которая способствует укреплению безопасности и процветанию Украины", – отметили послы G7.

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Наталия Медведева

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