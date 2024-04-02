Без "катастрофических" событий Шольц вряд ли согласится дать Taurus – аналитик Умланд

Олаф Шольц (Фото: GIUSEPPE LAMI/EPA)

Канцлер Германии Олаф Шольц вряд ли согласится передать Украине дальнобойные ракеты Taurus, его позицию может изменить разве что в Украине произойдет "что-то катастрофическое". Такое мнение высказал аналитик Стокгольмского центра исследований Восточной Европы Андреас Умланд.

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Коалиция Бундестага, по словам Умланда, разделена почти пополам, ведь в ее основе социал-демократы, подавляющие против передачи Taurus. Представители зеленой и свободной демократической партии – за.

Он отметил, что схожая ситуация сложилась и в оппозиционном лагере Германии. Одни поддерживают идею с передачей Украине дальнобойных ракет, таких как члены Христианско-демократического союза, другие, крайне правые и левые радикалы, выступают против.

Немецкое общество, по его словам, также против передачи украинской армии Taurus, ведь люди верят, что это может увеличить напряжение в отношениях между Германией и Россией.

"К сожалению, немецкое общественное мнение против. Многие немцы верят, что это может больше вовлечь ФРГ в войну и приведет к эскалации", – сказал Умланд.

Как считает аналитик, представители немецких властей не знают, как "продать" такое решение народу, чтобы люди согласились с этим. Поэтому единственным вариантом для Украины, скорее всего, станет вариант обмена ракетами между Британией и Германией. Тогда ФРГ передаст Taurus британцам, а те свои Storm Shadow Украине.

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