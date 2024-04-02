Без "катастрофічних" подій Шольц навряд погодиться дати Taurus – німецький аналітик Умланд

Олаф Шольц (Фото: GIUSEPPE LAMI/EPA)

Канцлер Німеччини Олаф Шольц навряд чи погодиться передати Україні далекобійні ракети Taurus, його позицію може змінити хіба те, що в Україні станеться "щось катастрофічне". Таку думку в коментарі для LIGA.net висловив аналітик Стокгольмського центру досліджень Східної Європи Андреас Умланд.

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Коаліція Бундестагу, за словами Умланда, розділена майже навпіл, адже в її основі соціал-демократи, які переважно проти передачі Taurus. Натомість представники зеленої та вільної демократичної партії – за.

Він зазначив, що схожа ситуація склалась і в опозиційному таборі Німеччини. Одні підтримують ідею з передачею Україні далекобійних ракет, як-от члени Християнсько-демократичного союзу, інші, крайні праві та ліві радикали, виступають проти.

Німецьке суспільство, за його словами, також проти передачі українській армії Taurus, адже люди вірять у те, що це може збільшити напругу у відносинах між Німеччиною та Росію.

"На жаль, німецька громадська думка проти. Багато німців вірять, що це може більше втягнути ФРН у війну та призведе до ескалації", – сказав Умланд.

Як вважає аналітик, представники німецької влади не знають, як "продати" таке рішення народові, аби люди погодились із цим. Через це єдиним варіантом для України, скоріш за все, стане варіант обміну ракетами між Британією та Німеччиною. Тоді ФРН передасть Taurus британцям, а ті – свої Storm Shadow Україні.

24 січня стало відомо, що Велика Британія запропонувала Німеччині ідею кільцевого обміну – Берлін міг би експортувати країні Taurus, а Лондон передав би Україні Storm Shadow, які вже використовуються в ЗСУ.

Наступного дня міністр оборони ФРН Пісторіус заявив, що "нічого не знає" про ідею кільцевого обміну з Британією, і наголосив, що це вирішуватиме канцелярія Шольца, а не його відомство.

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