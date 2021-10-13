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Безвизу Украины с Евросоюзом ничто не угрожает – Кулеба

Цей матеріал також доступний українською
13.10.2021, 12:15
Безвизу Украины с Евросоюзом ничто не угрожает – Кулеба - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: Эдуард Крыжановский/пресс-служба МИД)

Безвизу Украины с Евросоюзом ничто не угрожает, никаких разговоров об этом на вчерашнем саммите Украина-ЕС не было. Об этом сегодня, 13 октября, заявил на брифинге министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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"Хочу обратить внимание на то, чего не было на вчерашнем саммите. Никаких публичных или непубличных разговоров о каких-либо мифических угрозах безвизу, о каких-либо провалах политики Европейского союза в Украине", – заявил Кулеба.

Министр назвал это убедительным свидетельством против "фейков отдельных политических сил" и "демотивирующих заявлений" о кризисе в отношениях Украины и Евросоюза. Такие заявления не имеют ничего общего с реальностью, уверен Кулеба.

"Безвизу Украины и нашему сотрудничеству, нашей интеграции с ЕС ничто не угрожает", – заверил глава МИД.

Читайте также в разделе Мнения: Безвиз у нас не заберут. Не паникуйте, это на руку Кремлю. Но дыма без огня не бывает

Денис Юдин
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евросоюз саммит украина-ес безвиз дмитрий кулеба евроинтеграция
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