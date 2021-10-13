Безвизу Украины с Евросоюзом ничто не угрожает – Кулеба

Безвизу Украины с Евросоюзом ничто не угрожает, никаких разговоров об этом на вчерашнем саммите Украина-ЕС не было. Об этом сегодня, 13 октября, заявил на брифинге министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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"Хочу обратить внимание на то, чего не было на вчерашнем саммите. Никаких публичных или непубличных разговоров о каких-либо мифических угрозах безвизу, о каких-либо провалах политики Европейского союза в Украине", – заявил Кулеба.

Министр назвал это убедительным свидетельством против "фейков отдельных политических сил" и "демотивирующих заявлений" о кризисе в отношениях Украины и Евросоюза. Такие заявления не имеют ничего общего с реальностью, уверен Кулеба.

"Безвизу Украины и нашему сотрудничеству, нашей интеграции с ЕС ничто не угрожает", – заверил глава МИД.

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Денис Юдин

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