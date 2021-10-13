Безвизу Украины с Евросоюзом ничто не угрожает – Кулеба
Безвизу Украины с Евросоюзом ничто не угрожает, никаких разговоров об этом на вчерашнем саммите Украина-ЕС не было. Об этом сегодня, 13 октября, заявил на брифинге министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
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"Хочу обратить внимание на то, чего не было на вчерашнем саммите. Никаких публичных или непубличных разговоров о каких-либо мифических угрозах безвизу, о каких-либо провалах политики Европейского союза в Украине", – заявил Кулеба.
Министр назвал это убедительным свидетельством против "фейков отдельных политических сил" и "демотивирующих заявлений" о кризисе в отношениях Украины и Евросоюза. Такие заявления не имеют ничего общего с реальностью, уверен Кулеба.
"Безвизу Украины и нашему сотрудничеству, нашей интеграции с ЕС ничто не угрожает", – заверил глава МИД.
- Безвиз Украины с Европейским Союзом действует с 2017 года.
- Осенью 2020-го безвиз с ЕС поставило под угрозу решение Конституционного суда, которое отменяло ряд норм антикоррупционной реформы. Однако тогда безвиз удалось защитить, говорил Кулеба.
- В конце сентября 2021-го СМИ сообщили, что часть стран ЕС обеспокоилась злоупотреблениями безвизом с Украиной и другими странами. В МИД заявили, что Украина не получала сигналов от Еврокомиссии об угрозе отмены безвиза с ЕС. Евросоюз подтвердил, что не рассматривает отмену безвиза.
- Также в конце сентября аудитор ЕС Юхан Партс заявил, что масштабы коррупции в Украине больше, чем в какой-либо стране Евросоюза. МИД назвал слова Партса "несколько оценочными суждениями" и заявил, что в адрес Украины звучит местами оторванная от реальности критика.
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