Bloomberg: НАТО расширяет спутниковое наблюдение за передвижением войск России в Украине
НАТО наращивает возможности спутникового наблюдения для контроля за военными передвижениями в Украине и на границах России со странами Восточной Европы. Об этом Bloomberg заявил главнокомандующий Военным комитетом НАТО Пьер Вандье.
По его словам, новая система позволит альянсу впервые осуществлять наблюдение за "огромными территориями", фиксировать перемещение войск, маневры и боевые действия.
"Сегодня мы не уверены, что россияне остановятся на Украине", – заявил Вандье.
По его словам, расширение спутникового наблюдения также важно для успокоения стран восточного фланга НАТО.
"Мы сможем сказать им: мы наблюдаем", – подчеркнул он.
Неназванный представитель НАТО сообщил изданию, что технологии спутникового мониторинга могут также использоваться в Арктике – регионе, который приобретает все большее значение из-за роста российских и китайских амбиций.
Разработку спутникового наблюдения альянс начал после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. Первым шагом стал пилотный проект SINBAD, предваряющий полноценный запуск новой системы НАТО в январе 2026 года, отметили журналисты.
"Спутниковое наблюдение – одно из направлений, где НАТО существенно полагается на США. Другие члены альянса стремятся снизить эту зависимость, в частности после того, как президент США Дональд Трамп сосредоточил внимание США на угрозах со стороны Азии, отодвинув вопросы безопасности Европы на второй план", – пишет издание.
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