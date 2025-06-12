Bloomberg: НАТО розширює супутникове спостереження за пересуванням військ Росії в Україні

НАТО нарощує свої можливості супутникового спостереження для контролю за військовими пересуваннями в Україні та на кордонах Росії з країнами Східної Європи. Про це Bloomberg заявив головнокомандувач Військового комітету НАТО П'єр Вандьє.

За його словами, нова система дасть змогу Альянсу вперше здійснювати спостереження за "величезними територіями", фіксувати переміщення військ, маневри та бойові дії.

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"Сьогодні ми не впевнені, що росіяни зупиняться в Україні", – заявив Вандьє.

За його словами, розширення супутникового спостереження також важливе для заспокоєння країн східного флангу НАТО.

"Ми зможемо сказати їм: ми спостерігаємо", – наголосив він.

Неназваний представник НАТО повідомив виданню, що технології супутникового моніторингу можуть також використовуватися в Арктиці – регіоні, який набуває дедалі більшого значення через зростання російських і китайських амбіцій.

Розробку супутникового спостереження Альянс почав після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Першим кроком став пілотний проєкт SINBAD, який передуватиме повноцінному запуску нової системи НАТО у січні 2026 року, зазначили журналісти.

"Супутникове спостереження – один із напрямів, де НАТО суттєво покладається на США. Інші члени Альянсу прагнуть зменшити цю залежність, зокрема після того, як президент США Дональд Трамп зосередив увагу США на загрозах з боку Азії, відсунувши питання безпеки Європи на другий план", – пише видання.