Bloomberg: Пентагон намерен обновить запасы оружия на $6,5 млрд после помощи Украине

В письме, с которым ознакомилось Bloomberg, отметили, что все оборудование планируется приобрести на американских предприятиях.

Пусковые установки HIMARS (Фото: USMC)

Американское Министерство обороны должно приоритетно пополнить свои запасы оружия на $6,5 млрд после оказания помощи Украине. В частности, в ведомстве нуждаются ракеты для HIMARS, противотанковых комплексов TOW и приборов ночного видения. Об этом сообщило издание Bloomberg, ознакомившееся с документом Пентагона, который был направлен в Конгресс США.

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Согласно документу, датированному 24 февраля, американские военные заявили о необходимости пополнения вмещающих запасов:

→ $2,1 млрд на компоненты и сборку 155 мм снарядов;

→ $915 млн на закупку дополнительных компонентов противорадиолокационных ракет HARM;

→ $797 млн на компоненты для перехватчиков Patriot с заводов;

→ $549 млн на дополнительные компоненты вооружения GMLRS;

→ $348 млн на противотанковые ракеты TOW и компоненты;

→ $308 млн на приборы ночного видения.

В письме отметили, что все оборудование и вооружение планируется приобрести на американских предприятиях в разных штатах.

Однако, этот список является лишь частью общего перечня вооружений на сумму $10 млрд, которые США предоставили Украине со своих складов, но позже не получили от Конгресса ассигнований для пополнения запасов.

Пентагон также ожидает, что эти средства будут включены в дополнительный запрос президента США Джо Байдена, предусматривающего выделение миллиардов долларов в помощь Украине, Тайваню и Израилю.

12 марта США объявили о выделении Украине экстренного пакета военной помощи на 300 млн долларов: туда вошли артиллерийские снаряды и боеприпасы для HIMARS.

14 марта пресс-секретарь Пентагона Сингх заявила США не смогут предоставить Украине еще один пакет военной помощи, как это было два дня назад.

В тот же день Джонсон заявил сенаторам-республиканцам, что готов разработать свой вариант законопроекта о помощи Украине. Предполагается, что он будет выглядеть как кредит или лендлиз. Представитель Белого дома Кирби отреагировал на предложенный вариант законопроекта и заявил, что проект Сената администрации Байдена ему нравится больше.

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