Bloomberg: Пентагон планує відновлення запасів зброї на $6,5 млрд після надання допомоги Україні

У листі, з яким ознайомилося Bloomberg, зазначили, що все обладнання планується придбати на американських підприємствах

Пускові установки HIMARS (Фото: USMC)

Американське Міністерство оборони має пріоритетно поповнити свої запаси зброї на $6,5 млрд після надання допомоги Україні. Зокрема у відомстві потребують ракети для HIMARS, протитанкових комплексів TOW та приладів нічного бачення. Про це повідомило видання Bloomberg, яке ознайомилося із документом Пентагону, який був надісланий до Конгресу США.

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Згідно з документом, датованим 24 лютого, американські військові заявили про необхідність поповнення запасів, яка вміщує:

→ $2,1 млрд на компоненти та збірку 155-мм снарядів;

→ $915 млн на закупівлю додаткових компонентів протирадіолокаційних ракет HARM;

→ $797 млн на компоненти для перехоплювачів Patriot з заводів;

→ $549 млн на додаткові компоненти озброєння GMLRS;

→ $348 млн на протитанкові ракети TOW і компоненти;

→ $308 млн на прилади нічного бачення.

У листі зазначили, що все обладнання та озброєння планується придбати на американських підприємствах у різних штатах.

Однак, цей список є лише частиною загального переліку озброєнь на суму $10 млрд, які США надали Україні зі своїх складів, але пізніше не отримали від Конгресу асигнувань для поповнення запасів.

Пентагон також очікує, що ці кошти будуть включені до додаткового запиту президента США Джо Байдена, який передбачає виділення мільярдів доларів на допомогу Україні, Тайваню та Ізраїлю.

12 березня США оголосили про виділення Україні екстреного пакета військової допомоги на $300 млн: туди увійшли артилерійські снаряди та боєприпаси для HIMARS.

14 березня речниця Пентагону Сінгх заявила США не зможуть надати Україні ще один пакет військової допомоги, як це було два дні тому.

Того ж дня Джонсон заявив сенаторам-республіканцям, що готовий розробити свій варіант законопроєкту про допомогу Україні. Передбачається, що він матиме вигляд кредиту або лендлізу. Представник Білого дому Кірбі відреагував на запропонований варіант законопроєкту та заявив, що проєкт від Сенату адміністрації Байдена йому подобається більше.

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