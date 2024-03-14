Пентагон: США не можуть надати ще один пакет допомоги, останній був "унікальним випадком"
США не зможуть надати Україні ще один пакет військової допомоги, як це було два дні тому. Про це у X заявила речниця Пентагону Сабріна Сінгх.
За словами Сінгх, виділення Україні останнього пакета допомоги на $300 млн було "унікальним випадком", і Пентагон не має можливості повторити це.
Речниця Міноборони США додала, що остання військова допомога Україні пов'язана з необхідністю екстреної підтримки ЗСУ.
12 березня США оголосили про виділення Україні екстреного пакета військової допомоги на $300 млн: туди увійшли артилерійські снаряди та боєприпаси для HIMARS.
Видання Politico із посиланням на неназваних посадовців повідомляло, що адміністрація президента США у вівторок може оголосити про те, що він надішле Україні "певну кількість" ракет ATACMS у новому пакеті військової допомоги на суму $300 млн.
- 14 лютого президент США Байден закликав спікера Палати представників Джонсона негайно поставити на голосування законопроєкт про допомогу для України, Ізраїлю та Тайваню.
- 26 лютого президент Зеленський заявив, що Джонсон обіцяв йому зробити "все можливе" для продовження допомоги Україні.
- 28 лютого Джонсон сказав, що винесе на голосування продовження допомоги Україні "своєчасно", а пріоритетом є кордон із Мексикою.
- 29 лютого лідери Конгресу на зустрічі з Байденом не змогли домовитися про допомогу Україні.
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