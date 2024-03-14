Пентагон: США не можуть надати ще один пакет допомоги, останній був "унікальним випадком"

Сабріна Сінгх (Скриншот із відео)

США не зможуть надати Україні ще один пакет військової допомоги, як це було два дні тому. Про це у X заявила речниця Пентагону Сабріна Сінгх.

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За словами Сінгх, виділення Україні останнього пакета допомоги на $300 млн було "унікальним випадком", і Пентагон не має можливості повторити це.

Речниця Міноборони США додала, що остання військова допомога Україні пов'язана з необхідністю екстреної підтримки ЗСУ.

12 березня США оголосили про виділення Україні екстреного пакета військової допомоги на $300 млн: туди увійшли артилерійські снаряди та боєприпаси для HIMARS.

Видання Politico із посиланням на неназваних посадовців повідомляло, що адміністрація президента США у вівторок може оголосити про те, що він надішле Україні "певну кількість" ракет ATACMS у новому пакеті військової допомоги на суму $300 млн.

14 лютого президент США Байден закликав спікера Палати представників Джонсона негайно поставити на голосування законопроєкт про допомогу для України, Ізраїлю та Тайваню.

26 лютого президент Зеленський заявив, що Джонсон обіцяв йому зробити "все можливе" для продовження допомоги Україні.

28 лютого Джонсон сказав, що винесе на голосування продовження допомоги Україні "своєчасно", а пріоритетом є кордон із Мексикою.

29 лютого лідери Конгресу на зустрічі з Байденом не змогли домовитися про допомогу Україні.

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