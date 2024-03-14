Пентагон: США не дадут Украине еще один пакет помощи, последний был "уникальным случаем"

Сабрина Сингх (Скриншот с видео)

США не смогут предоставить Украине еще один пакет военной помощи, как это было два дня назад. Об этом в X заявила представитель Пентагона Сабрина Сингх.

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По словам Сингх, выделение Украине последнего пакета помощи на $300 млн было "уникальным случаем", и у Пентагона нет возможности повторить это.

Представитель Минобороны США добавила, что последняя военная помощь Украине связана с необходимостью экстренной поддержки ВСУ.

12 марта США объявили о выделении Украине экстренного пакета военной помощи на $300 млн: туда вошли артиллерийские снаряды и боеприпасы для HIMARS.

Издание Politico со ссылкой на неназванных чиновников сообщало, что администрация президента США во вторник может объявить о том, что он пришлет Украине "определенное количество" ракет ATACMS в новом пакете военной помощи на сумму $300 млн.

14 февраля президент США Байден призвал спикера Палаты представителей Джонсона немедленно поставить на голосование законопроект о помощи для Украины, Израиля и Тайваня.

26 февраля президент Зеленский заявил, что Джонсон обещал ему сделать "все возможное" для продления помощи Украине.

28 февраля Джонсон сказал, что вынесет на голосование продление помощи Украине "своевременно", а приоритетом является граница с Мексикой.

29 февраля лидеры Конгресса на встрече с Байденом не смогли договориться о помощи Украине.

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