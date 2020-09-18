Боевики готовят провокации в районе поселка Шумы – источник

Украинская сторона уже проинформировала об этом специальную мониторинговую миссию ОБСЕ

Боевики готовят провокации в районе поселка Шумы. Об этом свидетельствует полученная информация, сообщил LIGA.net источник, близкий к минским переговорам.

Согласно данным, незаконные вооруженные формирования ОРДО планируют дестабилизировать ситуацию вблизи Шумов, чтобы спровоцировать украинскую сторону.

На основе полученной информации, украинская сторона уже проинформировала по официальным источникам специальную мониторинговую миссию ОБСЕ (СММ ОБСЕ).

Также задействованы механизмы совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Читайте также: Украина в ОБСЕ: Инспекция в Шумах пока невозможна из-за позиции России

Наталия Медведева , Юрий Смирнов

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.