Боевики готовят провокации в районе поселка Шумы – источник
18.09.2020, 19:07
Мониторинговая миссия ОБСЕ на Донбассе (Фото: Вадим Кот/ЕРА)
Украинская сторона уже проинформировала об этом специальную мониторинговую миссию ОБСЕ
Боевики готовят провокации в районе поселка Шумы. Об этом свидетельствует полученная информация, сообщил LIGA.net источник, близкий к минским переговорам.
Согласно данным, незаконные вооруженные формирования ОРДО планируют дестабилизировать ситуацию вблизи Шумов, чтобы спровоцировать украинскую сторону.
На основе полученной информации, украинская сторона уже проинформировала по официальным источникам специальную мониторинговую миссию ОБСЕ (СММ ОБСЕ).
Также задействованы механизмы совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
- 22 июля ТКГ в Минске договорилась о полном прекращении огня на Донбассе с 27 июля.
- 5 сентября, боевики гибридной армии РФ потребовали, чтобы ВСУ перестали "рыть траншеи" и покинули позиции под поселком Шумы Донецкой области. В противном случае оккупанты грозили открыть огонь 7 сентября.
- 6 сентября боевики нарушили "тишину": один военный убит во время обстрела у Причепиловки, еще один – ранен во время обстрела у Красногоровки.
- 7 сентября 503-й батальон морской пехоты ВСУ ждал атаки боевиков под Шумами, однако оккупанты так и не пришли на войну. Они пообещали открыть огонь 9 сентября, но этого снова не произошло.
- 9 сентября, на внеочередном заседании ТКГ договорились о совместном инспектировании позиций у поселка Шумы при участии координатора от ОБСЕ.
- 10 сентября в Офисе президента заявили, что инспекция отменена.
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