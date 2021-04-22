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Богдан подтвердил, что Зеленский предлагал Стерненко возглавить одесское управление СБУ

22.04.2021, 16:21
Богдан подтвердил, что Зеленский предлагал Стерненко возглавить одесское управление СБУ - Фото
Андрей Богдан (Фото: Владимир Гонтарь/ЕРА)

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан подтвердил, что президент Владимир Зеленский перед выборами в Раду предлагал общественному активисту Сергею Стерненко возглавить одесское управление СБУ. Об этом Богдан написал в комментарии в Facebook.

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Он объяснил это предложение Зеленского кадровым голодом.

"Было такое. Но, я думаю, он это сделал на автомате, как раз тогда формировали список депутатов, правоохранителей и правительства. Острый кадровый голод кароче)))" — написал Богдан.

  • 23 февраля в зале суда во время оглашения приговора по делу о похищении в 2015 году депутата Сергея Щербича Стерненко заявил, что Зеленский предлагал ему "одну из госдолжностей".
  • Пресс-служба Офиса президента в комментарии LIGA.net сказала, что это неправда. По словам Стерненко в интервью Буквам, это заявила Юлия Мендель, однако ее, говорит активист, на той встрече у Зеленского не было.
  • Маси Найем сказал, что лично был на встрече, и что в ОП cолгали, заявив, что Зеленский не предлагал Стерненко должность.
  • 21 апреля Стерненко уточнил ,что Зеленский предлагал ему возглавить одесское управление СБУ. 
Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский Сергей Стерненко сбу андрей богдан
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