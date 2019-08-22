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Богдан против журналистов в суде: названа дата первого заседания

Богдан против журналистов в суде: названа дата первого заседания - Фото
Андрей Богдан (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
22.08.2019, 17:22

Иск касается защиты чести, достоинства и деловой репутации

Шевченковский районный суд Киева подтвердил поступление иска главы Офиса президента Андрея Богдана против Национальной общественной телекомпании и трех журналистов. Об этом в четверг вечером сообщила пресс-служба суда.

Исковое заявление касается защиты чести, достоинства, деловой репутации и опровержения недостоверной информации. Ответчиками, помимо НОТУ, являются журналисты Наталья Седлецкая, Максим Савчук и Валерия Егошина.

В суде отметили, что иск соответствует всем требованиям Гражданского кодекса, а потому по нему было открыто производство. "Дело назначено в порядке общего искового производства", - уточнили в Шевченковском суде.

Подготовительное заседание назначено на 10 часов утра 19 сентября.

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