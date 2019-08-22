Богдан против журналистов в суде: названа дата первого заседания

Шевченковский районный суд Киева подтвердил поступление иска главы Офиса президента Андрея Богдана против Национальной общественной телекомпании и трех журналистов. Об этом в четверг вечером сообщила пресс-служба суда.
Исковое заявление касается защиты чести, достоинства, деловой репутации и опровержения недостоверной информации. Ответчиками, помимо НОТУ, являются журналисты Наталья Седлецкая, Максим Савчук и Валерия Егошина.
В суде отметили, что иск соответствует всем требованиям Гражданского кодекса, а потому по нему было открыто производство. "Дело назначено в порядке общего искового производства", - уточнили в Шевченковском суде.
Подготовительное заседание назначено на 10 часов утра 19 сентября.
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