Бои в Киеве. Власти города просят жителей не выходить на улицы
Сейчас, ночью 26 февраля, в Киеве идут бои. Горожан просят не выходить на улицы. Об этом сообщает Киевсовет в Телеграм.
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На улицах столицы проходят боевые действия.
Киевлян призывают соблюдать спокойствие и быть максимально осторожными.
Если вы в укрытии – не оставляйте его сейчас.
Если вы дома – не подходите к окнам, не выходите на балконы. Спрячьтесь в закрытом помещении, например, в ванной, и прикройтесь чем-нибудь, что защитит от ранения.
"Если вы услышите сирены (сигнал "Воздушная тревога") – немедленно направляйтесь к ближайшему укрытию!", – просит Киевсовет.
Карта укрытий доступна по ссылке.
Ранее сегодня сообщалось о взрывах, которые могли быть результатом атаки российских оккупантов на ТЭЦ-6, и о попытке врага напасть на воинскую часть в районе Берестейской.
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