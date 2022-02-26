Бои в Киеве. Власти города просят жителей не выходить на улицы

Сейчас, ночью 26 февраля, в Киеве идут бои. Горожан просят не выходить на улицы. Об этом сообщает Киевсовет в Телеграм.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

На улицах столицы проходят боевые действия.

Киевлян призывают соблюдать спокойствие и быть максимально осторожными.

Если вы в укрытии – не оставляйте его сейчас.

Если вы дома – не подходите к окнам, не выходите на балконы. Спрячьтесь в закрытом помещении, например, в ванной, и прикройтесь чем-нибудь, что защитит от ранения.

"Если вы услышите сирены (сигнал "Воздушная тревога") – немедленно направляйтесь к ближайшему укрытию!", – просит Киевсовет.

Карта укрытий доступна по ссылке.

Ранее сегодня сообщалось о взрывах, которые могли быть результатом атаки российских оккупантов на ТЭЦ-6, и о попытке врага напасть на воинскую часть в районе Берестейской.

Читайте также: "Ночь будет тяжелой, но будет утро". Зеленский записал ночное обращение: видео

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.