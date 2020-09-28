Бои в Нагорном Карабахе. Разумков призвал Армению и Азербайджан к переговорам
Глава Верховной Рады считает, что необходимо сделать максимум, чтобы в боях в Нагорном Карабахе не гибли граждане Армении и Азербайджана
Армении и Азербайджану следует приступить к переговорам, чтобы во вспыхнувших вчера боях в Нагорном Карабахе не гибли люди. Об этом на согласительном совете парламента заявил глава Верховной Рады Дмитрий Разумков.
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"Мы как государство обеспокоены тем, что происходит, боевые действия. Я от себя и от Верховной Рады хотел бы призвать всех сделать максимум, чтобы не гибли люди, и сесть за стол переговоров, чтобы сохранить жизни мирного населения и граждан этих стран", – сказал он.
Разумков уверен, что Верховная Рада должна занять именно такую позицию. Он надеется, что именно путем переговоров будет происходить развитие событий в Нагорном Карабахе.
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- 27 сентября Азербайджан начал военную операцию на линии соприкосновения в НК, объясняя это "контроперацией". С новой силой возобновились боевые действия, которые время от времени вспыхивают после войны в начале 1990-х. Обе стороны обвиняют друг друга в эскалации.
- Баку заявляет о занятии нескольких сел в НК, Ереван опровергает и угрожает признать независимость "Республики Арцах".
- Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию. В Азербайджане также объявлено ВП и частичная мобилизация. Стороны заявляют о сотнях потерь у противников.
- В НАТО заявили, что обеспокоены обострением в Нагорном Карабахе и считают, что конфликт не имеет военного решения.
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