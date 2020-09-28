Бои в Нагорном Карабахе. Разумков призвал Армению и Азербайджан к переговорам

Глава Верховной Рады считает, что необходимо сделать максимум, чтобы в боях в Нагорном Карабахе не гибли граждане Армении и Азербайджана

Армении и Азербайджану следует приступить к переговорам, чтобы во вспыхнувших вчера боях в Нагорном Карабахе не гибли люди. Об этом на согласительном совете парламента заявил глава Верховной Рады Дмитрий Разумков.

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"Мы как государство обеспокоены тем, что происходит, боевые действия. Я от себя и от Верховной Рады хотел бы призвать всех сделать максимум, чтобы не гибли люди, и сесть за стол переговоров, чтобы сохранить жизни мирного населения и граждан этих стран", – сказал он.

Разумков уверен, что Верховная Рада должна занять именно такую позицию. Он надеется, что именно путем переговоров будет происходить развитие событий в Нагорном Карабахе.

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СПРАВКА. Непризнанная "Нагорно-Карабахская республика" находится на юго-западе Азербайджана: официальный Баку считает ее оккупированной Арменией территорией. В 1994-м после шести лет ожесточенной войны был подписан Бишкекский протокол, по которому Баку, Ереван и "НКР" договорились о прекращении огня. На линии столкновения время от времени вспыхивают конфликты. На территории "НКР" почти 100% населения – армяне: там лишь шесть азербайджанцев.

27 сентября Азербайджан начал военную операцию на линии соприкосновения в НК, объясняя это "контроперацией". С новой силой возобновились боевые действия, которые время от времени вспыхивают после войны в начале 1990-х. Обе стороны обвиняют друг друга в эскалации.

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Марк Сировой

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