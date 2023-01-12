UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Бои за Соледар продолжаются. Военные говорят, что есть даже небольшое продвижение ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
12.01.2023, 18:26
Бои за Соледар продолжаются. Военные говорят, что есть даже небольшое продвижение ВСУ - Фото
Соледар 10 января (Фото - Mаxar)

В Минобороны сообщают, что бои за Соледар продолжаются, и россиянам не удается прорвать оборону ВСУ, а в 46-й отдельной десантно-штурмовой бригаде утверждают, что украинским силам даже удалось немного продвинуться после нескольких дней отступления.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Замминистра обороны Анна Маляр вечером 12 января сообщила, что армия РФ продолжает наступление в районе Соледара с целью прорыва обороны ВСУ и захвата города.

"Продолжаются также попытки окружить Бахмут. Для этого враг использует отряды "вагнеровцев" и регулярных войск", – сообщила Маляр.

Она добавила, что ВСУ держат позиции и наносят россиянам многочисленные потери.

В 46-й бригаде заявили, что россияне "очень хорошо умеют бегать в обратном направлении".

"Работаем. Проводим контратаки. После нескольких дней отступления есть даже небольшое продвижение вперед", – сказано в сообщении.

По словам военных, железнодорожная станция и рудник остаются под контролем ВСУ.

  • 9 января в Минобороны сообщили, что россияне перебросили еще "вагнеровцев" в район Соледара и начали мощный штурм.
  • На этой неделе на восточном фронте произошло 355 боевых столкновений — противник пытается окружить и разгромить группировку ВСУ.
  • За сутки украинская артиллерия в районе Соледара уничтожила более сотни оккупантов.
  • Сегодня Зеленский провел заседание Ставки, по итогам которого заверил, что подразделения, защищающие Бахмут и Соледар, будут обеспечиваться боеприпасами и всем необходимым оперативно и бесперебойно.

Смотрите также: Почему для РФ так важно захватить Соледар и зачем за него держаться ВСУ — видео LIGA.net

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война минобороны бахмут Соледар Анна Маляр 46 бригада
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільноти
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 