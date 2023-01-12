Бои за Соледар продолжаются. Военные говорят, что есть даже небольшое продвижение ВСУ

В Минобороны сообщают, что бои за Соледар продолжаются, и россиянам не удается прорвать оборону ВСУ, а в 46-й отдельной десантно-штурмовой бригаде утверждают, что украинским силам даже удалось немного продвинуться после нескольких дней отступления.

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Замминистра обороны Анна Маляр вечером 12 января сообщила, что армия РФ продолжает наступление в районе Соледара с целью прорыва обороны ВСУ и захвата города.

"Продолжаются также попытки окружить Бахмут. Для этого враг использует отряды "вагнеровцев" и регулярных войск", – сообщила Маляр.

Она добавила, что ВСУ держат позиции и наносят россиянам многочисленные потери.

В 46-й бригаде заявили, что россияне "очень хорошо умеют бегать в обратном направлении".

"Работаем. Проводим контратаки. После нескольких дней отступления есть даже небольшое продвижение вперед", – сказано в сообщении.

По словам военных, железнодорожная станция и рудник остаются под контролем ВСУ.

9 января в Минобороны сообщили, что россияне перебросили еще "вагнеровцев" в район Соледара и начали мощный штурм.

На этой неделе на восточном фронте произошло 355 боевых столкновений — противник пытается окружить и разгромить группировку ВСУ.

За сутки украинская артиллерия в районе Соледара уничтожила более сотни оккупантов.

Сегодня Зеленский провел заседание Ставки, по итогам которого заверил, что подразделения, защищающие Бахмут и Соледар, будут обеспечиваться боеприпасами и всем необходимым оперативно и бесперебойно.

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Оксана Житнюк

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