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"Больше тяжелого, без ограничений". Ермак перечислил, какие типы оружия нужны Украине

Цей матеріал також доступний українською
22.05.2022, 11:34
Андрей Ермак (фото - ОП)

Украине нужно больше тяжелого оружия. Об этом написал в Telegram глава Офиса президента Андрей Ермак.

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По его словам, Украина благодарна США за ленд-лиз, но нуждается в большем количестве тяжелого оружия без ограничений.

"Нам нужно получить высокоточные ракеты, дроны, системы ПВО/ПРО и боеприпасы. Мы все еще ждем MLRS (универсальные пусковые установки для ракет и РСЗО, – ред.)", – написал Ермак.

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Марк Сировой
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