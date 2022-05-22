"Больше тяжелого, без ограничений". Ермак перечислил, какие типы оружия нужны Украине
22.05.2022, 11:34
Андрей Ермак (фото - ОП)
Украине нужно больше тяжелого оружия. Об этом написал в Telegram глава Офиса президента Андрей Ермак.
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По его словам, Украина благодарна США за ленд-лиз, но нуждается в большем количестве тяжелого оружия без ограничений.
"Нам нужно получить высокоточные ракеты, дроны, системы ПВО/ПРО и боеприпасы. Мы все еще ждем MLRS (универсальные пусковые установки для ракет и РСЗО, – ред.)", – написал Ермак.
- Завтра состоится встреча в формате Рамштайн – коалиции 42 стран, которые оказывают поддержку Украине.
- В Пентагоне заявили, что министр обороны Алексей Резников будет ключевым участником встречи и должен озвучить потребности армии Украины.
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